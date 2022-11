A2 in NRW: Reifen von Lkw platzt mitten auf Autobahn – es kommt noch schlimmer

Das sieht übel aus!

Am Dienstagabend (15. November) ist ein voll beladener Sattelzug auf der A2 in NRW in eine Leitplanke gekracht und einen Hang hinuntergestürzt.

A2 in NRW: Lkw fährt in Leitplanke

Wie die Polizei Bielefeld gegenüber DER WESTEN bestätigte, war LKW auf der Autobahn A2 in Richtung Hannover unterwegs, als kurz hinter dem Autobahnkreuz Rheda-Wiedenbrück ein Reifen platzte. Der Fahrer verlor die Kontrolle, der Lkw raste durch die Leitplanke und stürzte eine rund sieben bis acht Meter tiefe Böschung hinab.

Der Sattelzug kam dann an einem Feldrand auf der Fahrerseite zum Liegen. Laut der Polizei Bielefeld gab es jedoch unglaublicherweise keine Verletzten – weswegen der Vorfall als reiner Sachschaden-Unfall behandelt und mit einem Verwarngeld abgearbeitet wurde.

Foto: VN24/Axel Ruch

Die Bergungsarbeiten auf der A2 dauerten bis nach Mitternacht an.