A1 in NRW: Fahrer baut Unfall und flüchtet – als die Polizei IHN findet, fallen die Beamten aus allen Wolken

Dortmund. Ein vergleichsweise harmloser Verkehrsunfall auf der A1 in NRW hat die Polizei Dortmund ziemlich auf Trab gehalten.

Eine 29-jährige Autofahrerin hielt mit ihrem Wagen auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen am Stauende an. Der Fahrer hinter ihr bemerkte dies zu spät, krachte von hinten in ihren Wagen und flüchtete dann eilig zu Fuß. Bei den Ermittlungen stieß die Polizei dann auf eine große Überraschung.

Als sie denn Fahrer in der Nähe der Unfallstelle aufgriffen, staunten sie nicht schlecht: Es handelte sich um einen 15-jährigen Teenager aus Münster.

Der hatte nicht nur keinen Führerschein, sondern gab obendrein noch an, das Unfallauto gestohlen zu haben.

Stau auf der A1 in NRW ist keine Seltenheit. (Symbolbild) Foto: imago images / Die Videomanufaktur

-------------------------------

Das ist die Bundesautobahn A1:

verläuft von Heiligenhafen an der Ostsee über Lübeck, Hamburg, Bremen, Dortmund, Köln, Trier nach Saarbrücken

drittlängste Autobahn in Deutschland nach der A7 und A3

Strecke zwischen Heiligenhafen und Hamburg wird „Vogelfluglinie“, von Lübeck ins Ruhrgebiet „Hansalinie“ genannt

ist 774 Kilometer lang

die heutige A1 basiert auf Planungen aus der Zeit der Weimarer Republik

-------------------------------

Beamten haben schlimmen Verdacht

Zudem kam den Beamten ein weiterer schlimmer Verdacht, den ein Schnelltest noch vor Ort bestätigte: Der Junge hatte Drogen konsumiert. Auf der Polizeiwache musste der minderjährige Autofahrer daher eine Blutprobe abgeben.

-------------------------------

-------------------------------

Weiteres Diebesgut beim Teenager festgestellt

Den entwendeten Wagen stellten die Beamten nach dem Abschleppen sicher. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem weiteres Diebesgut: Der Junge trug ein vermutlich gestohlenes Smartphone bei sich.

Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro. Verletzt wurde bei der Unfallfahrt zum Glück niemand. (vh)