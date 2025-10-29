Mitten im Berufsverkehr! A1 bei Dortmund nach Unfall gesperrt

Unfall auf der A1! Ausgerechnet mitten im Berufsverkehr sorgt eine Sperrung auf der Autobahn bei Dortmund für Stau.

In Fahrtrichtung Münster zwischen dem Kreuz Dortmund-Unna und dem Kamener-Kreuz steht ein Lkw quer auf der Fahrbahn und blockiert diese. Die Polizei hat die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt.

A1 bei Dortmund wegen Lkw gesperrt

Wie die Autobahnpolizei Dortmund auf „X“ (ehemals Twitter) mitteilt ist auch die Auffahrt Unna Richtung Bremen gesperrt. Hinter dem Unfallort staut es sich bereits ab Schwerte auf sechs Kilometern (Stand 7.30 Uhr).

Noch ist unklar, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Mittlerweile haben die Bergungsarbeiten auf der Strecke begonnen. Und nach einen Update der Dortmunder Polizei konnte nun bereits der erste und der Seitenstreifen für den Verkehr freigegeben werden.

Allerdings staut es sich mittelweile auf neuen Kilometern (Stand 8.15 Uhr) laut „WDR“. Autofahrer müssen mit einer Verspätung von 45 Minuten rechnen.