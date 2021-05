Moviepark Bottrop: NRW lockert Corona-Regeln – doch der Freizeitpark ärgert sich

Bottrop. Freizeitspaß nach Lockerungen? Vom Moviepark Bottrop gibt es für Adrenalin-Fans nun ein neues Update.

Wann war dein letzter Besuch beim Moviepark Bottrop? Ist schon eine ganz Weile her ... Nun soll es in der Gastronomie Lockerungen geben, doch Freizeitparks müssen weiterhin in die Röhre schauen. Jetzt hat der Moviepark Bottrop selbst Stellung zur derzeitigen Situation genommen.

Moviepark Bottrop: Keine Öffnung für Freizeitparks in NRW

„Liebe Gäste, aufgrund der aktuellen Situation und vermehrter Nachfragen möchten wir uns gerne an Euch wenden“, postet das Social Media-Team des Freizeitparks auf dessen Facebook-Seite. Man spürt bereits den unschönen Beigeschmack – dieser wird auch sofort im folgenden Satz bestätigt. Denn es heißt weiter: „Eine Öffnung des Movie Parks ist auf Basis der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des Landes NRW sowie des Infektionsschutzgesetzes („Bundesnotbremse“) bis auf Weiteres nicht gestattet.“

Moviepark Bottrop: Lockerungen nicht für Freizeitparks

Weiter heißt es: „Zudem ist die Öffnung von Freizeitparks auch in der neuen Verordnung des Landes NRW, die ab morgen gilt, untersagt – anders als in ein paar anderen Bundesländern, wo Freizeitparks eine Öffnung ermöglicht wird.“

Bei einer Pressekonferenz hatten NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Gesundheitsminister Karl-Josef-Laumann (CDU) aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte Lockerungen angekündigt, die ab Samstag, 15. Mai, in Kraft treten.

Während mancherorts Gastronomien nun wieder öffnen dürfen, bleiben andere Angebote, wie beispielsweise Freizeitparks, weiterhin geschlossen.

Moviepark Bottrop: Freizeit-Fans enttäuscht

„Eine Perspektive über eine mögliche Eröffnung hätten wir uns sehr gewünscht!“, schreibt der Freizeitpark weiter – und die Fans antworten daraufhin Folgendes:

„Sehr schade und nicht nachvollziehbar diese unterschiedlichen Handhabungen der Länder. Wir hoffen trotzdem bald euch wieder besuchen zu dürfen!“

„Ich verstehe es einfach nicht: Während andere Parks bereits öffnen, wie Heide Park, oder die Nachbarn in Belgien, Holland, bekommt man es in NRW nicht hin, einen Park aufzumachen, der letztes Jahr schon ein klasse Konzept hatte?“

„Also für mich alles sehr fragwürdig: In dem einen Bundesland ist es erlaubt und in NRW nicht.“

Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem. Denn der Moviepark nutzt die Zeit weiterhin für Bauarbeiten: „Wir können Euch garantieren: Die Arbeiten in Hollywood in Germany laufen weiterhin auf Hochtouren und wir warten nur darauf, dass es losgehen kann!“ (ali)