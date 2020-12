Movie Park in Bottrop: Revolution! DAS plant der Freizeitpark zum Jubiläum

Bottrop. Im nächsten Jahr feiert der Movie Park in Bottrop das 25. Parkjubiläum. Das soll gebührend gefeiert werden.

Die Betreiber des Movie Park in Bottrop haben bereits verraten, woran sie schon so eifrig planen und was in der nächsten Saison auf die Gäste wartet.

Movie Park: Besondere Pläne für 25. Jubiläum

Fans des Freizeitparks konnten sich bisher in den verschiedenen Themenwelten durch den Park leiten lassen. Für die kleinen Besucher ist das Nickland ein Paradies und im Wilden Westen holen sich Achterbahnfans den absoluten Adrenalin-Kick. In Zukunft soll sich trotzdem einiges im Park verändern.

Zum 25. Jubiläum im nächsten Jahr haben sich die Betreiber des Movie Park etwas besonderes überlegt. Foto: imago images / Ralph Lueger

Auf der Internetseite verkündete der Park, dass sich ein parkübergreifender roter Faden durch die Attraktionen auf dem Gelände bahnen soll. So soll eine Atmosphäre wie am Dreh-Set eines Films geschaffen werden.

-------------------

Das ist der Movie Park in Bottrop:

ist ein saisonaler Freizeitpark mit Schwerpunkt auf den Themen Film und Hollywood

wurde 1996 als „Warner Brothers Movie World“ gegründet, 2005 in Movie Park Germany umbenannt

hat rund 1,4 Millionen Besucher pro Jahr (Stand: 2019)

beschäftigt rund 90 Festangestellte und 383 Saisonkräfte auf 45 Hektar Fläche

Themenbereiche: Hollywood Street Set, Streets of New York, The Old West, Nickland, Santa Monica Pier, Adventure Lagoon, Federation Plaza

-------------------

Dieses „Studio-Erlebnis“ soll sich bereits 2021 mit der Eröffnung einer neuen Achterbahn einstellen. Das Fahrgeschäft bringt die Gäste zu verschiedensten Drehorten in Hollywood – wie bei einer echten Studio-Tour. Vor allem Film-Enthusiasten kommen da auf ihre Kosten.

Seit einem Vierteljahrhundert begeistert der Freizeitpark seine Gäste. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Ein kurzer Videoclip liefert bereits einen Vorgeschmack auf die nächste Saision. Der Movie Park soll sich demnach in Zukunft mehr an Filmstudios in Amerika orientieren und die Gäste vollkommen in die Welt des Films eintauchen lassen.

+++ A2: Schwerer Lkw-Unfall in der Nacht – Autobahn noch über Stunden gesperrt +++

Ingesamt will sich der Park mit dem Vorhaben wieder mehr nach dem eigenen Namen ausrichten. „Aktuell ist es ja so: Hier steht mal ein Studioschild, da steht ein Studioschild, aber das muss alles viel detailverliebter, viel tiefgreifender fortgeführt werden“, erklärt der Mitarbeiter in dem Podcast des Freizeitparks.

MoviePark

Wiedersehen beliebter Attraktionen der letzten Jahre

Im Zuge der Planung freuen sich die Parkbetreiber außerdem ehemalige Achterbahnen aus den letzten 25 Jahren zu neuem Leben zu erwecken. Manche werden sich noch an „Gremlins Invasion“, „Cop Car Chase“ und den „Movie Magic Studios“ erinnern, diese Attraktionen sollen in der Zukunft des Freizeitparks ein Revival erleben. Den Parkbesitzern ist nämlich bei dem Bau der „Star Trek“-Bahn aufgefallen, dass der Erwerb von Lizenzrechten auf Dauer nicht mit dem Betrieb zu vereinbaren ist.

------------------

weitere Nachrichten aus NRW:

Wetter an Weihnachten in NRW: HIER soll tatsächlich Schnee fallen!

Essen: Polizei löst Verlobungsparty in Altendorf auf – zwei Stunden später eskaliert die Lage komplett

Corona-Zuschüsse in NRW zurückzahlen? Was muss ich bei der Einkommenssteuer 2021 beachten?

-----------------

Fans des Movie Park können sich also im nächsten Jahr über neue Attraktionen, Dekoelemente und Themenwelten freuen. (neb)