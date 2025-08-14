Kurz vor Zeltfestival Ruhr geht die Nachricht um – Besucher schauen in die Röhre

Nicht mehr lange warten, dann ist es endlich so weit: Das Zeltfestival Ruhr geht in die 16. Runde. An insgesamt 17 Tagen, von Freitag (22. August) bis zum 7. September, können sich die Besucher über 40 Live-Konzerte, Comedy-, Wort- und Kabarett-Shows freuen. Doch das Festival hat eine Ankündigung, die einige Fans wohl enttäuschen wird.

Zwölf der insgesamt 40 Shows sind nämlich bereits ausverkauft. Dazu zählen unter anderen die Konzerte von Rea Garvey, Bosse, Kontra K und Pawel Popolski. Auch Fans von Torsten Sträter und dem Zauberduo Siegfried & Joy bleiben leer aus, denn die Karten für deren Shows auf dem Zeltfestival Ruhr sind bereits ausverkauft.

Kunsthandwerk auf dem Markt der Möglichkeiten

Jedoch sind die Tickets für weitere Shows noch verfügbar. Unter anderem treten auf dem Zeltfestival Ruhr die Komikerin Cindy aus Marzahn und Atze Schröder auf. Auch gibt es noch Karten für die Konzerte von Culcha Candela, Leony und die Antilopen Gang (Stand 13. August).

Neben den zahlreichen und genreübergreifenden Shows hat das Zeltfestival Ruhr noch einiges zu bieten. Auf dem Gelände des Festivals gibt es Food-Spots, ein Areal für Kinder und den „Markt der Möglichkeiten“, auf dem man Kunsthandwerk bewundern und kaufen kann.

Zeltfestival Ruhr im neuen Gewand

Dieses Jahr erwartet langjährige Besucher des Zeltfestival Ruhr eine ganz besondere Überraschung, denn das Festival hat ein neues Gewand bekommen. Der Beach, an dem man entspannen kann, ist umgezogen. Auch die Gastronomie, der Naschmarkt und der „Markt der Möglichkeiten“ erhalten eine neue Heimat.

Durch die Umstrukturierung des Zeltfestival Ruhr kann das REWE-Kinderareal erweitert werden. Dieses Jahr können sich auch Familien ohne Konzertticket über die Hüpfburg, das Kinderschminken und die Malwerkstatt freuen. Wie das Festival in einer Pressemitteilung erklärt, soll dies das Festival „intuitiver“ machen und das „Sommerfeeling“ verstärken.

Auch feiert das Merchandise vom Zeltfestival Ruhr dieses Jahr seine Premiere. Wer ein Andenken an das Festival haben möchte, kann sich Kleidungsstücke am „Markt der Möglichkeiten“ mit ausgewählten Motiven bedrucken lassen. Diese exklusiven Merch-Artikel sind am Stand von „Fine Designs“ ab 22 Euro erhältlich.