Zeltfestival Ruhr in Bochum: Kurz nach Start herrscht bereits bittere Gewissheit

Viele Menschen aus dem Ruhrgebiet haben sich diesen Tag bereits vor Monaten schon rot im Kalender markiert: Am Freitag (16. August) war der erste Tag des Zeltfestival Ruhr in Bochum. 16 weitere Tage mit Speis, Trank aber vor allem jeder Menge Stars aus Musik, Comedy und Unterhaltung werden folgen.

Der Andrang auf manche Tickets war schon so groß, dass an vielen Tagen die Kapazitäten bereits ausgereizt sind: Ausverkauft! Ein paar Chancen auf eines der letzten Karten für das Zeltfestival Ruhr in Bochum gibt es aber noch (Stand 17. August).

Zeltfestival Ruhr in Bochum startet mit Silbermond

Silbermond machte am Freitag den Auftakt und sorgte vor ausverkaufter Menge für große Begeisterung (hier mehr dazu). Du hast das Konzert verpasst? Kein Problem, denn für die Zusatzshow am 25. August gibt es noch Tickets. Am zweiten Tag des Zeltfestivals Ruhr tritt Superstar Tom Odell auf, ein paar Karten sind noch zu haben.

Familien, die sich am Sonntag (18. August) spontan zu einem Besuch beim Kinderkünstler Volker Rosin entscheiden wollen, schauen leider in die Röhre. Seine Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Genauso wie das Konzert von Mark Forster. Stattdessen können sich Besucher aber noch vom Magier Kris verzaubern lassen, er könnte noch ein paar Karten aus dem Hut zaubern.

DIESE Shows sind restlos ausverkauft!

Ebenfalls restlos ausverkauft sind die Auftritte von Sarah Connor (20./ 21.8.), Wincent Weiss (22.8.), „Von Wegen Lisbeth“ (23.8.), Jan Delay & Disko No.1 (23.8./ 31.8.), Nina Chuba (24.8.), Giant Rooks (30.8.) und Comedian Torsten Sträter (27. & 28.8.). Andere Superstars wie James Blunt (1.9.), Joris (31. 8.) oder The Bosshoss (26.8.) würden sich über ein paar Fans im Publikum noch freuen.

Das komplette Programm und die Tickets für das Zeltfestival Ruhr in Bochum kannst du auf der Homepage finden.