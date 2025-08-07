Zeltfestival Ruhr warnt Besucher – jetzt müssen sie schnell sein

Vom 22. August bis zum 7. September findet 2025 wieder das Zeltfestival Ruhr am Kemnader See statt. Die Veranstaltung in Bochum erfreut sich im Ruhrgebiet großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn das Programm geht von Musik, über Puppenspiele für Kinder bis hin zu Comedy-Auftritten.

Doch wer denkt, dass rund zwei Wochen noch ausreichen, um sich ganz entspannt das Programm anzuschauen und die besten Termine herauszusuchen, der irrt. Denn wie das Zeltfestival Ruhr nun warnt, sind bereits einige Events ausverkauft oder zumindest kurz davor. Wir haben hier eine kleine Übersicht (Stand 7. August).

Tickets beim Zeltfestival Ruhr werden langsam knapp

Am Mittwoch (6. August) verkündete das Zeltfestival Ruhr in Bochum eine wichtige Info für alle Fans von Schmusesänger Philipp Poisel auf Facebook. „Ihr kennt das ja mittlerweile – bei vielen Shows werden die Tickets knapp – so auch bei Philipp Poisel am 30. August. Wir brechen auch hier den allerletzten Stapel an – jetzt Tickets sichern!!!“

Ein Blick auf die Saalplanbuchung zeigt, dass tatsächlich nur noch fünf (!) Plätze am Donnerstagmittag zur Verfügung stehen. Wer den Sänger also gerne mal live hören möchte, sollte schnell zuschlagen – der Preis liegt bei 66,60 Euro. Los geht es um 18 Uhr.

Ausverkauft oder kurz davor

Neben Philipp Poisel treten noch weitere Künstler während des Zeltfestivals Ruhr auf. Mit dabei sind Max Giesinger, Leony, Schlager-Sänger Ben Zucker und Giovanni Zarrella, Rapper Milano, Alvaro Soler, die Band Blue Shivers, die Feuersteins, Nico Santos und Samu Haber, das „The Voice Kids“-Duo Luis Diaz & Mathis Bösel sowie Bosse und Culcha Candela. Für die genannten Künstler gibt es noch Restkarten.

Bei einigen Auftritten sind die Plätze jedoch bereits alle vergeben. Hier ein Überblick der ausverkauften Events (Stand 7. August 2025):