Zeltfestival Ruhr in Bochum enthüllt es – nächste Stars fürs Line-Up bekannt

Vom 21. August bis 6. September 2026 wird das Zeltfestival Ruhr in Bochum zum Hotspot für Musik, Comedy und Kabarett. An 17 Tagen bringen hochkarätige Künstler große Unterhaltung an den Kemnader See.

Tickets für die erste Veranstaltung sind bereits jetzt ausverkauft, und viele weitere Highlights wurden am Freitagmittag (17. Oktober) angekündigt. Fans aufgepasst!

Star-Aufgebot beim Zeltfestival Ruhr in Bochum

Den Auftakt macht am 21. August 2026 die Rocksängerin Deine Cousine, die mit Punk-Rock und emotionalen Texten begeistert. Bekannte Hits und ihr aktuelles Album „Freaks“ sorgen für einen fulminanten Start ins Festival. Am 29. August dürfen sich Fans auf Santiano freuen. Die Shanty-Rocker bringen ihre größten Hits und das brandneue Album „Da braut sich was zusammen“ mit.

Auch Dick Brave heizt die weiße Zeltstadt ordentlich ein: Seine Show am 28. August 2026 war in Windeseile ausverkauft. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am 27. August eine Zusatzshow im Rahmen seiner „Back for More“-Tour. Der Vorverkauf hierfür hat bereits begonnen – schnell sein lohnt sich!

Vielfalt beim Zeltfestival Ruhr in Bochum

Urban-Music-Fans sollten sich den 4. September notieren: Jazeek performt an diesem Tag seine energiegeladene Show „Summer Take Over 2026“. Mit Hits wie „Akon“ oder „Playboybunnies“ bringt er Sommer-Feeling pur an den Kemnader See. Fans von Ruhrpott-Humor dürfen sich am 1. September auf TresenLesen freuen. Frank Goosen und Jochen Malmsheimer nehmen das Publikum mit auf eine nostalgische Zeitreise.

Ruhig wird es am 6. September sicher nicht – das Comedy-Duo die feisten begeistert mit ihrem Programm „Moskito“. Mit Humor, Gitarren und Percussion liefern die beiden Künstler einen musikalischen Abend, der für Lachmuskelkater sorgt. Bereits bekannt für ihren charmanten Live-Spirit, gehören sie zu den Favoriten des Festivals.

Tickets für das Zeltfestival Ruhr in Bochum

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum verspricht auch 2026 Vielfalt und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ob Musik, Comedy oder besondere Kabarett-Momente – das Festival zieht jedes Jahr ein breit gefächertes Publikum an.

Der reguläre Vorverkauf für alle fünf neu angekündigten Shows startet am 17. Oktober 2025 um 11 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online. Ein Presale für die Jazeek-Show läuft bereits. Weitere Acts sollen in den kommenden Wochen verkündet werden – die Vorfreude steigt!