Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet es: „Show von Max Giesinger hat es erwischt“

In Bochum findet seit Freitag (22. August) das langersehnte Zeltfestival Ruhr statt. Bis Sonntag (7. September) erwartet die Besucher ein buntes Programm mit über 40 Live-Konzerten, Comedy-, Wort- und Kabarett-Shows. Auf dem Gelände des Festivals gibt es zudem einige Food-Spots, ein Areal für Kinder und den „Markt der Möglichkeiten“.

Doch bereits vor dem Start des Zeltfestivals Ruhr hatte der Veranstalter eine Ankündigung gemacht, die bei einigen Fans für Enttäuschung sorgte. Denn schon vor Beginn des Festivals waren bereits zwölf der über 40 Shows ausverkauft (mehr dazu hier >>>).

Konzert von Max Giesinger ausverkauft

Jetzt folgt diesem Schicksal ein weiteres Konzert. Auf Facebook kündigt das Zeltfestival Ruhr an: „Auch die Show von Max Giesinger im Zelt der Stadtwerke Bochum hat es nun ‚erwischt‘“. Das Konzert des deutschen Sängers und Songwriters, das am Mittwoch (3. September) stattfindet, ist inzwischen vollständig ausverkauft.

Bekannt wurde Max Giesinger durch seine Teilnahme bei „The Voice of Germany“. Im Jahr 2012 belegte er in der ersten Staffel der Gesangsshow den vierten Platz. Danach erreichte er deutschlandweite Berühmtheit durch Songs wie „Wenn sie tanzt“ und vor allem „80 Millionen“. Letzterer wurde sogar zum Soundtrack der Fußball-Europameisterschaft 2016.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: HIER gibt es noch Tickets

Doch das Konzert von Max Giesinger ist nicht die einzige ausverkaufte Veranstaltung auf dem Zeltfestival Ruhr. Wie auf Facebook angekündigt wird, sind gleich zwei weitere Konzerte, die am Samstag (30. August) stattfinden, vollständig ausverkauft: die Shows von Philipp Poisel und Kontra K.

Fans dieser Künstler müssen jedoch nicht zu enttäuscht sein, denn es gibt auf dem Zeltfestival Ruhr noch zahlreiche andere Shows, für die Tickets verfügbar sind. So gibt es unter anderem noch Karten für die Auftritte des Sängers Wincent Weiss, des französischen Rappers Milano und der Antilopen Gang.

Wer keine dieser Shows verpassen will, kann Tickets auf der Website des Zeltfestivals Ruhr und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erwerben. Den vollständigen Spielplan des Festivals findet man ebenfalls auf der Website des Zeltfestivals Ruhr >>>.