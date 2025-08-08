Zeltfestival Ruhr in den Startlöchern – Bochumer können es bereits sehen

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum verwandelt das Ufer des Kemnader Sees wieder in ein pulsierendes Kultur- und Musikparadies. In riesigen weißen Zelten treten vom 22. August bis zum 7. September zahlreiche Musiker, Comedians und Kabarettisten auf. Mit dabei sind unter anderem Nico Santos, Culcha Candela und Cindy aus Marzahn.

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum lockt mit einem einzigartigen Mix aus Live-Acts, Streetfood, einem Designmarkt und gemütlicher Festivalatmosphäre. Ob Konzertbesuch oder entspanntes Schlendern über das Gelände – hier ist für jeden etwas dabei. Aufmerksame Bochumer bekommen jetzt bereits einen kleinen Vorgeschmack.

Zeltfestival Ruhr in Bochum steht in den Startlöchern

In den sozialen Medien verkünden die Veranstalter: „Der Sommer kommt zurück, das Stimmungsbarometer steigt – seit einigen Tagen bauen wir bereits das Zeltfestival Ruhr auf.“

Wer am Kemnader See spazieren geht, kann bereits erste Eindrücke bekommen. „Noch seht Ihr nur die Dächer der ersten Pagoden – am Ende werden es wieder über 100 Zelte werden“, heißt es in einem Facebook-Post. Bis es so weit ist, müssen sich Besucher zwar noch etwas gedulden, doch die Vorfreude scheint groß zu sein.

Besucher sind sich sicher: „wird soooo geil“

„Es wird soooo geil wieder“, „ich freue mich“, „läuft“ und „gehen wieder hin“, heißt es in den Kommentaren. Ob sie nach einem Besuch des Zeltfestival Ruhr in Bochum immer noch so begeistert sind, bleibt allerdings abzuwarten.

Wer noch Tickets haben möchte, muss jetzt schnell sein. Denn viele Shows sind bereits ausverkauft. Die Preise für das Zeltfestival Ruhr können je nach Künstler variieren.