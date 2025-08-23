Großer Andrang bei Zeltfestival-Eröffnung in Bochum – Besucher begeistert: „Bereue es, dass ich zum ersten Mal hier bin“

Am Freitag (22. August) startete der erste Tag von insgesamt 17 Tagen beim Zeltfestival Ruhr in Bochum. Direkt zu Beginn lieferten die Veranstalter wie jedes Jahr ein buntes Programm. Absolutes Highlight war für viele der angereisten Besucher die beiden Konzerte am Abend mit Culcha Candela und Rae Garvey.

Ab 16 Uhr wurden die Zeltfeste geöffnet und kurz darauf war der Platz am Kemnader See in Bochum schon gut besucht. Auch DER WESTEN war vor Ort und hat sich einen ersten Eindruck verschafft.

Zeltfestival Ruhr in Bochum startet erfreulich

Wer möglichst viel vom Zeltfestival Ruhr in Bochum sehen will, dem wird zu einer frühen Anreise geraten – insbesondere am Wochenende. Auf der A43 kann es sich schonmal stauen. Trotz zahlreicher Parkplätze rund um den Kemnader See wird eine Anreise mit Bus und Bahn empfohlen. Das erste Konzert des Abends von Culcha Candela startete um 19 Uhr, viele Besucher nutzten die Zeit davor, um über den „Markt der Möglichkeiten“ zu schlendern.

Rund 100 nationale und internationale Künstler, Kunsthandwerker und Designer stellten hier ihre Ware von Schmuck, über Gürtel und ausgefallene Souvenirs aus. Dirk Gassen aus Remscheid äußerte sich anlässlich der großen Auswahl ganz begeistert. „Kollegen haben mir empfohlen, etwas früher zu kommen aufgrund der tollen Stände, Kulinarik und Atmosphäre. Ich bin jetzt hier eine Stunde und ich bereue es, dass ich zum ersten Mal hier bin.“

Dirk Gassen ist zum ersten Mal auf dem Zeltfestival Ruhr in Bochum und begeistert. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Zum ersten Mal beim Zeltfestival Ruhr in Bochum dabei ist auch Andrea (51), sie wurde von ihrer Freundin Simone (52) mitgeschleppt, wie sie selbst sagt. „Ich freue mich auf viele ausgefallene Sachen. Heute Abend sind wir bei Rae Garvey, das ist eigentlich nicht meine Musik, aber ich gebe dem Ganzen mal eine Chance.“ Darüber freut sich auch Simone, die bereits zum vierten Mal da ist und ein Fan der Veranstaltung ist. „Ich finde es einfach toll hier: Die Zelte und die Atmosphäre sind sehr schön“, schwärmt die Rheinbergerin.

Besucher sollten Bargeld und Wartezeit einplanen

Wer mit Stöbern schon durch ist, bedient sich bei den zahlreichen Getränke- und Essensständen. Besonders lange Schlangen gibt es unter anderem bei Dönninghaus. Die klassische Pommes-Currywurst kostet in diesem Jahr neun Euro. Die klassische Bratwurst gibt es für fünf Euro. Für den Zfr-Teller bestehend aus Röstziebelcurrywurst mit Hot-Dog-Gürkchen und Pommes zahlen Besucher 12,50 Euro.

Aber auch der Flammlachs, der über der offenen Flamme gar wird, ist wieder sehr beliebt. Im Brötchen gibt es das den Fisch für 9 Euro, im Wrap für 12 Eur0. Das Bier von Moritz Fiege gibt es für 4 Euro dazu, ein Softgetränk ist einen Euro günstiger. Während der leckere Geruch den Besuchern schon in die Nase steigt und der Magen knurrt, heißt es erstmal lange Warten. Für ein Hirtenbrot mit Knoblauch-Creme, Feta-Käse, Tomate und Rucola stehen wir insgesamt 35 Minuten an.

Übrigens: Du solltest besser Karte UND Bargeld parat haben. An einigen Ständen geht nur das eine oder andere. Mit den Gerichten und Getränken in der Hand können es sich Besucher auf den Bierbänken oder sogar im Liegestuhl im Sand bequem machen.

Konzert-Besucher gehen glücklich nach Hause

Gut gestärkt geht es dann zu den Konzerten. Culcha Candela heizt dem Publikum nicht nur mit ihren Ohrwurm-Hits, sondern auch mit einer ausgeklügelten Choreografie und coolen Moves ein. Nicht nur die vier Tänzerinnen, sondern auch die vier Bandmitglieder bringen ihre Hüften ordentlich zum Schwingen. Celine (19) und ihre drei Freunde sind begeistert: „Hätte für mich noch länger gehen können“, sagt sie nach rund 90 Minuten.

Rae Garvey bietet vor ausverkaufter Hütte seinem Publikum das volle Spektrum an Emotionen. Mal lässt er sie mit seinem Gesang in emotionale Tiefen abschweifen, dann bringt er sie zum Feiern und springen und ein ums andere Mal auch zum Schmunzeln mit seinem irischen Akzent und Humor. Für die einen könnte der Abend noch ewig weiter gehen, andere treten glücklich aber erschöpft vom langen Stehen den Heimweg an. „Es war toll, aber ich freue mich auch auf mein Bett“, gesteht eine Frau. Um 24 Uhr ist dann endgültig für alle Schluss.