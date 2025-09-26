Zeltfestival Ruhr in Bochum haut es raus – das gab es in 17 Jahren noch nie!

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum wirft bereits seinen Schatten für 2026 voraus. Die beliebte Veranstaltung am Kemnader See wird vom 21. August bis zum 6. September 2026 in die 17. Runde gehen. Zu den bereits angekündigten Künstlern wie Wincent Weiss, Dick Brave und Florian Künstler gesellen sich nun weitere große Namen.

Ein Highlight ist die schottische Singer-Songwriterin Amy Macdonald mit ihrer beeindruckenden Stimme. Sie wird am 25. August 2026 beim Zeltfestival Ruhr in Bochum auftreten. Mit Hits wie „This is the Life“ und „Mr. Rock & Roll“ sowie Songs ihres neuesten Albums „Is This What You’ve Been Waiting For“ begeistert sie regelmäßig ihr Publikum. Fans dürfen sich auf eine besondere Mischung aus Klassikern und neuen Liedern freuen, die garantiert für Gänsehautmomente sorgen werden.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Ein Act bricht alle Rekorde

Das ist zwar ein echtes Highlight. Doch das Zeltfestival Ruhr in Bochum hat noch eine andere Neuigkeit zu verkünden. Das gab es in der bald 17-jährigen Geschichte des ZfR noch nie! Der Vorverkauf für Dick Brave, der am 28. August 2026 am Kemnader See auftreten wird, läuft auf Hochtouren. Mehr noch: Nach gerade mal zwei Wochen ist der Ticketbestand fast komplett verkauft. Es gibt nur noch Restkarten. Ein Rekord in der Festivalgeschichte. Dick Brave (alias Sasha) hat mit seinem energiegeladenen Rockabilly-Sound und der unverwechselbaren Bühnenpräsenz das Publikum längst auf seiner Seite.

Der Ticketverkauf für die Show von Amy Macdonald startete am 26. September 2025. Wer beim Zeltfestival Ruhr in Bochum im kommenden Jahr mit dabei sein möchte, sollte sich daher beeilen, Tickets für die Konzerte der absoluten Publikumsmagneten zu sichern. Die Mischung aus hochkarätigen internationalen Stars und regionalen Favoriten lässt für die 17. Edition des Festivals ein unvergessliches Event erwarten.

Vorverkauf für Amy Macdonald startet

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum hat noch ein paar weitere Ankündigungen parat. Großstadtgeflüster wird am 3. September 2026 die Bühne betreten und mit ihrer ironischen, genreübergreifenden Mischung aus Rave, Pop, Punk und Hip-Hop die Fans zum Feiern bringen. Ihre Hits wie „Fickt-Euch-Allee“ oder „Ich kündige“ haben längst Kultstatus. Zwei Tage später, am 5. September, sorgen Querbeat mit ihrer energetischen Live-Show und ihrem brasslastigen Sound bei „Randale & Hurra“ für erstklassige Festivalstimmung. Die Kölner Band steht für Lebensfreude pur und begeistert regelmäßig mit ihrer positiven Attitude.

Besonders gespannt darf man auch auf die Tribute-Show von Reggatta de Blanc und Mercy Street sein, die ebenfalls am 5. September beim Zeltfestival Ruhr in Bochum stattfinden wird. Die beiden Bands gelten als die europaweit besten ihrer Art und performen Hits von Sting, The Police und Peter Gabriel wie „Roxanne“ oder „Sledgehammer“. Am 25. August bietet die kanadische Band The Dead South eine spannende Mischung aus Bluegrass, Country und Folk im Rahmen ihrer „Summer 2026“-Tour.