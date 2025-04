Zeltfestival Ruhr in Bochum: Sein Konzert war sofort ausverkauft – ER sorgt für Staunen

Bereits kurz nach der Ankündigung und dem Start des Ticketverkaufs war es bereits soweit. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Karten für das Konzert von „Berq“ am 29. August beim Zeltfestival Ruhr in Bochum ausverkauft. Das haben sonst nur Rea Garvey, Torsten Sträter sowie das Magier-Duo Siegried & Joy geschafft.

Weißt du, wer hinter dem mysteriösen Namen „Berg“ steckt? Wenn nicht, dann ist dir ordentlich was entgangen.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: „Berq“ sorgt für Staunen

Er ist Sänger, Produzent, Komponist und Liedermacher. Mit 18 Jahren veröffentlichte er seine erste Single „Echo“. Als sie im September 2022 erschien, wurde der Hamburger über Nacht berühmt. Man ernannte ihn zum Wunderkind, Herbert Grönemeyer lobte ihn als „eigen, frisch, mutig und dreist“. Er trat live bei „Inas Nacht“ und auch beim „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann auf.

Heute hat das Lied „Echo“ bereits über 18 Millionen Aufrufe bei Spotify, längst übertroffen vom Nachfolger „Rote Flaggen“ von 2023 mit 79 Millionen. Im vergangenen Jahr erschien dann das Debütalbum „berq“. Ein Newcomer, aber schon jetzt eine Größe der deutschen Musikszene – das ist Felix Dautzenberg alias „Berq“.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Mehr Acts

Seine Tour für 2025 und 2026 ist bereits ausverkauft, genauso wie der Termin beim Zeltfestival Ruhr Ende August. Diejenigen, die noch ein Ticket erhaschen konnten, dürfen sich sicherlich auf ein exklusives Erlebnis freuen. Einlass ist am 29. August übrigens um 19 Uhr. Das Konzert beginnt eine Stunde später. Das Gelände am Kemnader See hat allerdings bereits ab 16 Uhr geöffnet.

Wer diesmal leer ausgegangen ist, muss allerdings nicht verzagen. Denn es gibt noch eine Menge weiterer Acts beim Zeltfestival Ruhr in Bochum, für die es noch Tickets zu kaufen gibt. Kontra K, Alvaro Soler, Bosse, die Antilopen Gang, Atze Schröder, Culcha Candela, Phillip Poisel und noch viel mehr Stars geben sich zur 16. Ausgabe des Festivals im Ruhrgebiet die Ehre.