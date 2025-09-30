Veranstalter lässt nach Zeltfestival Ruhr in Bochum die Bombe platzen – Fans von den Socken

Berq, Samu Haber, Siegfried & Joy, Kontra K und viele mehr. Die Liste der Musik-Acts beim Zeltfestival Ruhr in Bochum 2025 ist lang gewesen. Mit dem Auftritt von Michael Mittermeier endete am Sonntagabend (7. September) das vielseitige Programm.

Schon während des Festivals kam heraus, dass Wincent Weiss bei der 17. Ausgabe des Zeltfestivals Ruhr in Bochum auf der Bühne stehen wird. Jetzt hat der Veranstalter die nächsten Acts für 2026 verkündet.

Neue Acts für Zeltfestival Ruhr Bochum 2026 bestätigt

„Es ist unmöglich zu sagen, was die beste Show der Tour oder eines Jahres ist. Aber letzte Nacht nach der Show habe ich es gesagt. ‚Das war die beste Show meines Lebens‘“, jubelte Samu Haber nach seinem Auftritt beim Zeltfestival Ruhr in Bochum. Sein Auftritt gehörte zu den rund 20 ausverkauften Shows bei der 16. Ausgabe des Erfolgsfestivals am Kemnader See.

++ Fans von Michael Wendler in Oberhausen entsetzt – „Katastrophal“ ++

Und auch Rapper Kontra K feierte das Publikum während seiner Show: „Scheiß auf Festivals mit 80.000, scheiß auf Festivals mit 100.000, gib mir einmal Bochum!“ Es sind Worte wie diese, die Künstlern einen zukünftigen Auftritt in der Zeltstadt schmackhaft machen. Und so haben nach Wincent Weiss nun zwei weitere Acts für das Zeltfestival Ruhr 2026 zugesagt: Florian Künstler und Dick Brave.

++ Die Kult-Klofrauen vom Zeltfestival Ruhr in Bochum – mit viel Witz und Charme ++

Vorverkauf bereits gestartet

Singer-Songwriter Florian Künstler („Kleiner Finger Schwur“ und „Weiße Haare“) wird am 23. August seine Premiere beim Zeltfestival Ruhr feiern. Fünf Tage später wird Dick Brave auf die Bühne steigen und eine energiegeladene Rock’n’Roll-Performance abliefern. Nach der Veröffentlichung des neuen Albums „Back for Good“ kommt Dick Brave im Rahmen seiner „Back for More – Open Air Tour 2026“ am 28. August zum Kemnader See.

Mehr Themen:

Der Ticketverkauf für die beiden Shows ist am Montag (8. September) um 12 Uhr gestartet. Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Tickethotline: 0234 9629222.