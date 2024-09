Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet Hammer: Nach Auftritt von James Blunt steht es fest

James Blunt machte den krönenden Abschluss, nun ist das Zeltfestival Ruhr in Bochum vorbei. Jedenfalls für dieses Jahr. Schon jetzt steht fest: Es war ein voller Erfolg und wird 2025 wieder stattfinden – mit nicht minder starkem Line-up.

Kurz nach dem letzten Konzert verkündet das Zeltfestival Ruhr in Bochum die diesjährigen Besucherzahlen und kündigt bereits die ersten Acts für das kommende Jahr an. Fans von gepflegter Popmusik dürfen sich schon jetzt die Hände reiben.

Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet nächste Acts

Schon zum 15. Mal gaben sich in diesem Jahr große Musikstars am Kemnader See die Klinke in die Hand. Und wieder strömten die Menschen in Scharen nach Bochum. 140.000 Musikfans besuchten das Festival im Ruhrgebiet an 17 Tagen – genauso viele wie schon in den Vorjahren. Damit knackte das „ZFR“ dieses Jahr die Marke von zwei Millionen Besuchern.

Am Sonntag (1. September) gingen die Lichter aus. Die Highlights in der Zeltstadt in 2024: Silbermond, Sarah Connor, Jan Delay, Gentleman, James Blunt und viele mehr. Schon jetzt darf die Vorfreude auf 2025 steigen. Denn dann wird es nicht weniger populär auf den Bühnen des Zeltfestival Ruhr in Bochum.

Vom 22. August bis zum 7. September 2025 steigt die 16. Ausgabe des Festivals. Und es haben bereits einige große Künstler zugesagt. Samu Haber, Ex-Frontmann von Sunrise Avenue, kommt nach Bochum (hier mehr erfahren). Auch Nico Santos, der 2023 für einen regelrechten Massen-Ansturm gesorgt hatte, wird auftreten. Schon jetzt stehen auch die Acts Bosse und Pawel Popolski fest. Viele weitere werden in den kommenden Monaten folgen. Tickets für die feststehenden Konzerte in 2025 können schon jetzt erworben werden.