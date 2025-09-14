Anni will das letzte Mal zu Starlight Express nach Bochum – sie bleibt „sprachlos“ zurück

Anni (Name geändert) hat nur noch einen großen Wunsch – sie möchte noch ein letztes Mal eine Aufführung von Starlight Express live in Bochum erleben. Doch aufgrund ihrer Krebserkrankung ist dies nicht mehr ohne Weiteres möglich. Dank des Teams vom Wünschewagen konnte sie jetzt jedoch ihren großen Traum verwirklichen.

Denn genau für solche Menschen ist der Wünschewagen da – für diejenigen, die schwerkrank sind und oft nicht mehr viel Zeit haben, aber noch große Wünsche und Hoffnungen in sich tragen. Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), erfüllen diesen Menschen Herzensangelegenheiten und große Träume.

Ein weiterer Besuch wurde durch Annis Krebserkrankung verhindert

Für Anni war ihr innigster Wunsch, noch einmal im Publikum von Starlight Express zu sitzen. Mit ihrer Tochter hatte sie das Musical in Bochum vor Jahren zum ersten Mal gesehen – und war hellauf begeistert. Ein weiterer Besuch war fest geplant, doch dann machte Annis Krebserkrankung ihnen einen Strich durch die Rechnung.

+++ Wilde Szenen im Gehege – NRW-Zoo muss aufklären +++

Durch den Wünschewagen konnte Anni sich nun dennoch diesen Traum erfüllen. Mitte August machte sich die Reisegruppe auf nach Bochum – mit dabei waren Annis Ehemann, ihre Familie und natürlich die Wunscherfüller vom Wünschewagen. Auf Facebook berichtet das Team, dass es nach einer kleinen Stärkung bei der Ankunft direkt zum „großen Event“ ging: Starlight Express, dem „rasantesten Musical im Universum“.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Hund in NRW ständig auf Balkon ausgesperrt – bis es endlich passiert +++

Besuch in Bochum: Ausflug zum Zoo und Planetarium

Anni war von der Show, den tollen Kostümen und den akrobatischen Stunts vollkommen begeistert und verfolgte die Aufführung mit großer Aufmerksamkeit. Auf Facebook berichtet der Wünschewagen: „Wir alle hatten große Freude und es war ein überaus gelungener Tag!“

Doch mit der Show war Annis Ausflug nach Bochum noch lange nicht vorbei. Am nächsten Tag wollte die Gruppe die Stadt genauer erkunden. Gemeinsam besuchten sie den Zoo, bevor es weiter zum Planetarium ging. Dort wurden der Gruppe die „Milchstraße und verschiedene Sternenbilder“ erklärt. Dieser magische Tag in Bochum fand seinen Höhepunkt in einem Restaurant, bei leckerem Essen und guten Gesprächen.

Mehr Themen:

Doch auch die schönsten Ausflüge müssen irgendwann zu Ende gehen – so endete Annis Reise nach Bochum schließlich. Beim Abschied wirkten sowohl Anni als auch ihr Ehemann „überwältigt und etwas sprachlos, dass Anni diese Reise durch den Wünschewagen ermöglicht wurde und sie so gut durchgehalten hat mit all den Unternehmungen“. Der Besuch in Bochum und insbesondere die Aufführung von Starlight Express werden Anni wohl noch lange in Erinnerung bleiben.