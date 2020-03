Wetter in NRW: Sturmböen ziehen am Donnerstagabend über das Ruhrgebiet hinweg. (Archivfoto)

Wetter-Umschwung! Hier wird's am Abend noch richtig ungemütlich

Essen. Strahlend blauer Himmel den gesamten Donnerstag über dem Ruhrgebiet. Doch zum Abend hin schlägt das Wetter um!

Wie der DWD in einer aktuellen Mitteilung verkündet, werden Sturmböen erwartet.

Wetter in NRW: Sturmböen fegen übers Ruhrgebiet hinweg

Laut der amtlichen Wetterwarnung besteht die Gefahrenstufe zwei von vier für folgende Städte

Essen

Bochum

Duisburg

Oberhausen

Mülheim

Herne

Gelsenkirchen

Dortmund

Bottrop

Voraussichtlich hält die Wetter-Lage bis in die Abendstunden an. Der DWD warnt ausdrücklich vor herabfallenden Ästen.

In Kammlagen sind auch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer wahrscheinlich.

________________________

Wetter-Aussichten für NRW zum Wochenende

In ganz Nordrhein-Westfalen war das Wetter am Donnerstag windig und nass - am Wochenende wird es dann freundlich.

Am Donnerstagabend zieht den Meteorologen zufolge wieder vielerorts Regen auf. In Hochlagen oberhalb von etwa 600 Metern kann es auch schneien.

Am Freitag bleibt es dann wechselnd bis stark bewölkt mit Regen- und Graupelschauern, im höheren Bergland auch mit Schnee vermischt. Außerdem wird es abermals windig, es sind starke bis stürmische Böen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad.

Am Wochenende können sich die Menschen in NRW aber auf freundliches Wetter einstellen. Es bleibt laut DWD meist wolkig, doch es zeigt sich zunehmend die Sonne. Am Sonntag soll es auch im ganzen Land trocken bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad. (mb/dpa)