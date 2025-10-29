Weihnachtsmarkt Bochum 2025 – Diese Highlights solltest du nicht verpassen

Was wäre die Weihnachtszeit, ohne einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? Auch in diesem Jahr bringt Bochum wieder den Weihnachtszauber ins Ruhrgebiet. Mit einer vielfältigen Auswahl an Weihnachtsmärkten wird ein Besuch in der Industriestadt zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein.

Der Weihnachtsmarkt Bochumer Weihnacht gehört zu den schönsten in NRW – aber auch in den kleineren Stadtteilen gibt es liebevoll gestaltete Märkte, um in festliche Stimmung zu kommen. Beeindruckende Attraktionen, heißer Glühwein und deftige Spezialitäten versüßen die Weihnachtszeit. Hier erfährst du, welche Highlights die Weihnachtsmärkte in Bochum im Jahr 2025 für dich bereithalten – mitten im Ruhrgebiet.

Bochumer Weihnachtsmarkt 2025: Das sind die Öffnungszeiten

Die Bochumer Weihnacht findet in der gesamten Innenstadt statt – verteilt auf den Dr.-Ruer-Platz, den Boulevard, Bongardstraße, Massenbergstraße und um die Pauluskirche. Rund 200 Stände finden auf dem Weihnachtsmarkt Bochum Platz und laden zum stöbern und genießen ein. Liebevoll dekorierte Buden, stimmungsvolle Beleuchtung und spannende Programmpunkte machen einen Besuch zu einem echten Highlight – im Herzen des Ruhrgebiets. Zusätzlich zu den klassischen Angeboten auf dem Weihnachtsmarkt, bietet die Stadt Bochum einige besondere Erlebnisse: Einen Mittelaltermarkt, zahlreiche Kinderattraktionen, ein fliegender Weihnachtsmann und vieles mehr.

Öffnungszeiten der Bochumer Weihnacht 20. November bis 23. Dezember 2025

Täglich geöffnet (außer Totensonntag)

Uhrzeit: 11:00 bis 22:00 Uhr (Kernzeit: 12:00 bis 21:00 Uhr) Tipp: Der Weihnachtsmarkt Bochum ist bequem mit der Bahn, U-Bahn, Straßenbahn oder über die Autobahnen A1, A2 und A40 erreichbar.

Die Highlights der Bochumer Weihnacht

Neben Glühwein, kulinarischen Köstlichkeiten und den festlich geschmückten Ständen bietet der Bochumer Weihnachtsmarkt noch mehr tolle Programmpunkte, um den Weihnachtszauber ins Ruhrgebiet zu bringen. Schlittschuhlaufen, Kinderkarussells, gemeinsames Singen und der authentische Mittelaltermarkt machen einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Bochum zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Der Fliegende Weihnachtsmann: Das spektakuläre Highlight auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt

Einzigartig im Ruhrgebiet: Der Fliegende Weihnachtsmann bringt den Weihnachtszauber in die Stadt und versetzt die Besucher in Staunen. Falko Traber stammt aus einer bekannten Artistenfamilie und schlüpft in die Rolle des Fliegenden Weihnachtsmanns. Gemeinsam mit den Rentieren, die vor seinen Schlitten gespannt sind, inszeniert er eine einzigartige und unvergessliche Show. Täglich von 17:00 bis 19:00 Uhr schwebt er auf einer Seilbahn in 33 Metern Höhe über den Dr.-Ruer-Platz.

Auf einer Länge von 125 Metern erzählt er dabei eine liebevolle Weihnachtsgeschichte und begrüßt im Anschluss die Besucher auf der Sparkassen-Weihnachtsbühne. Zusätzliche Showeinlagen mit Spezialeffekten gibt es Freitags, Samstags und Sonntags: Dann fliegt der Weihnachtsmann Falko Traber auf einer geneigten Bahn vom Sparkassengebäude über 84 Meter Luftlinie herab.

Besonderes Highlight: Mutige Kinder können gemeinsam mit dem Weihnachtsmann ein Gedicht oder ein Lied vortragen – und werden mit einer Überraschung belohnt. Teilnahmekarten gibt es um 16:45 und 18:45 Uhr an der Bühne.

Der Fliegende Weihnachtsmann, inszeniert von Artist Falko Traber, schwebt in seinem Schlitten über den Weihnachtsmarkt Bochum und bringt den Weihnachtszauber in die Stadt. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Bochum: Historischer Flair zur Adventszeit

Ein besonderes Erlebnis auf dem Weihnachtsmarkt Bochum ist der stimmungsvolle Mittelaltermarkt rund um die Pauluskirche, zwischen Grabenstraße und Pariserstraße. Inmitten von Fackelschein, Kerzenlicht und rustikalen Ständen erleben Besucher eine Zeitreise ins Mittelalter – mit Händlern in historischen Gewändern, traditioneller Handwerkskunst und kulinarischen Spezialitäten wie Fladenbrot oder Fleischgerichten.

Der Mittelaltermarkt an der Pauluskirche ist vom 20. November bis 23. Dezember 2025 täglich geöffnet. Für Weihnachtsmarktbesucher in NRW, Familien und Mittelalterfans bietet er ein unvergessliches Erlebnis. An den Wochenenden gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Theater und Feuershows.

Unser Tipp: Wer noch tiefer in die Geschichte eintauchen möchte, kann an Gruppenführungen teilnehmen. Erlebe den mittelalterlichen Flair rund um Gaukler, Spielleute mit historischen Instrumenten und Tavernenwirte.

Tavernenwirte, Gaukler, Vagabunden und weitgereiste Spielleute sorgen für einen einzigartigen,historischen Flair. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Kinderparadies & Märchenwald in Bochum: Weihnachtliche Erlebnisse für die ganze Familie

Kleine Besucher erwartet auf dem Weihnachtsmarkt Bochum eine zauberhafte Reise durch die Welt der Gebrüder Grimm. In festlich geschmückten Holzhäuschen erwachen bekannte Märchen wie Schneewittchen, Aschenbrödel oder Pinocchio zum leben. Die Darstellungen finden auf der Seite vom Modehaus Baltz statt.

Und auch an Fahrgeschäften für Kinder gibt es eine bunte Auswahl. Besonders beliebt: Historisches Holzriesenrad (Hütte Nr. 137)

Kinderkarussells: Hütten Nr. 115, 121, 129

Eisstockbahn auf dem Weihnachtsmarkt Bochum: Sportlicher Winterspaß für Groß & Klein

Auf dem Boulevard vor „Mutter Wittig“ lädt eine 14 Meter lange Eisstockbahn zum sportlichen Vergnügen ein. Ob Familie, Freunde oder Weihnachtsfeier – Gruppen von bis zu acht Personen können sich gemeinsam an der Kunsteisbahn austoben. Geöffnet ist die Eisstockbahn während der Kernöffnungszeiten des Weihnachtsmarktes – von 12:00 bis 21:00 Uhr (ausgenommen Totensonntag). Die Spielzeit beträgt 90 Minuten, eine vorherige Buchung ist erforderlich.

Die Flohmarkthütte mit Geschichte & gutem Gewissen

Die Flohmarkthütte (Nr. 316) bietet Privatpersonen die Möglichkeit, hochwertige Secondhand-Waren anzubieten: Von Weihnachtsdeko über Kinderspielzeug bis zu winterlicher Kleidung. Die Flohmarkthütte wird organisiert von der Bochum Marketing GmbH – zur Förderung der Nachhaltigkeit und des Recyclings. Die Stände können tageweise gemietet werden – Bewerbungen erfolgen über ein Formular.

Lichtskulpturen & festliche Atmosphäre: Der Weihnachtsmarkt Bochum im Lichterglanz

Überall in der Innenstadt sorgen imposante Lichtskulpturen – darunter ein acht Meter hoher Lichtkegel und zehn leuchtende Elche – für märchenhafte Stimmung. Besonders schön: Der beleuchtete Eingang am Modehaus Baltz, direkt am Märchenwald.

Weihnachtsmärkte in Bochums Stadtteilen 2025

Auch in den Stadtteilen Bochums gibt es einige schöne Weihnachtsmärkte und Events, die du nicht verpassen solltest. Abseits des großen Trubels in der Innenstadt laden kleinere, lokal organisierte Weihnachtsmärkte zum gemütlichen Verweilen ein. Ob in Langendreer, Wattenscheid oder im Ruhr Park – überall in Bochum entsteht zur Adventszeit festliche Atmosphäre mit Glühwein, Handwerkskunst und musikalischen Programm.

Weihnachtsmarkt Langendreer – alle Highlights & Termine

Am 06. Dezember 2025, dem Samstag vor dem 2. Advent, findet zum 19. Mal der Weihnachtsmarkt in Langendreer statt. Die familiäre Atmosphäre verspricht einen entspannten Samstag mit Freunden und Familie. Hier können rund 70 Stände entdeckt werden – und damit nicht genug. Auf der Alten Bahnhofstraße vor der Christuskirche erwarten die Besucher weitere Highlights:

Ein Besuch vom Nikolaus – besonders bei den kleinen Besucher beliebt

– besonders bei den kleinen Besucher beliebt Musikalisches Bühnenprogramm in der Christuskirche

Der Weihnachtsmarkt in Bochums Stadtteil Langendreer überzeugt mit gemütlicher Atmosphäre. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Weihnachtsmarkt Wattenscheid & Ruhr Park: Kleine Highlights abseits der Innenstadt

Wattenscheid: In Wattenscheid findet zwar kein eigenständiger Weihnachtsmarkt statt, jedoch verbreiten vereinzelte Aktionen in der Innenstadt weihnachtliche Stimmung.

In Wattenscheid findet zwar kein eigenständiger Weihnachtsmarkt statt, jedoch verbreiten vereinzelte Aktionen in der Innenstadt weihnachtliche Stimmung. Ruhr Park Bochum: Im Einkaufszentrum Ruhr Park Bochum findet jährlich der Wintermarkt statt. Mit winterlichen Holzhütten, Weihnachtsparade und weiteren Programmpunkten an den Adventssamstagen. Offizielle Infos zu den Terminen 2025 stehen noch aus.

