Preise auf Weihnachtsmarkt in Bochum zu teuer? So sparst du bis zu 50 Prozent

Der 54. Weihnachtsmarkt Bochum steht vor der Tür und lockt mit Lichterzauber, festlicher Atmosphäre und verführerischen Düften nach gebrannten Mandeln und Glühwein. Doch die Preise an den Buden und Ständen können das Budget schnell strapazieren. Wer clever sparen möchte, greift zum Weihnachtspass, der zahlreiche attraktive Rabatte bereithält. Die Touristinfo an der Huestraße wird zum zentralen Anlaufpunkt für Sparfüchse und alle, die nach originellen Geschenkideen suchen.

Rabatte und mehr beim Weihnachtsmarkt Bochum

Ab dem 18. November bietet der Weihnachtspass für nur 10 Euro satte Vergünstigungen auf dem Weihnachtsmarkt. Mit dem beliebten Gutscheinheft, das unter anderem in der Touristinfo an der Huestraße, der Mayerschen Buchhandlung und im Garner Hotel Bochum erhältlich ist, gibt es an 40 Ständen Rabatte ohne Ende. Ob köstliche gebrannte Mandeln, Kinderpunsch, eine warme Tasse Glühwein oder sogar ein VfL-Bochum-Schal – mit den Coupons wird das Shopping auf dem Weihnachtsmarkt erschwinglich. Viele Stände locken außerdem mit dem beliebten „2 für 1“-Angebotsprinzip, bei dem ein zweites Produkt einfach kostenlos dazugegeben wird. Im Handumdrehen lassen sich bis zu 50 % der Weihnachtsausgaben einsparen!

Die Touristinfo in Bochum hat passend zur Weihnachtszeit ihre Öffnungszeiten verlängert. Vom 20. November bis zum 23. Dezember streifst du dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr durch das weihnachtliche Angebot. Montags bleibt sie geschlossen – also besser frühzeitig planen. Doch nicht nur Sparangebote winken. Hier gibt es auch Bochum-Souvenirs wie Tassen, Weihnachtskarten, Baumschmuck, Schneekugeln mit Förderturm und ein liebevoll gestaltetes Malbuch für die Kleinsten.

Weihnachtsmarkt Bochum bietet noch mehr

Am Stand der Touristinfo in der Weihnachtszentrale mitten auf dem Weihnachtsmarkt (Hausnummer 21–23 an der Huestraße) finden Besucher:innen den begehrten Weihnachtspass, solange der Vorrat reicht. Wem das Geldsparen allein nicht genügt, kann sich mit kreativen Geschenkideen für die Liebsten versorgen oder bei der Wunschzettel-Aktion Kindern eine besondere Freude machen. Ein Besuch lohnt sich, inspiriert und stimmt auf das Fest ein.

Der „Fliegende Weihnachtsmann“ ist auch dieses Jahr das Highlight des Bochumer Weihnachtsmarkts – und viele der Produkte rund um die Figur gibt es in der Touristinfo und der Weihnachtszentrale. Von Geschenkpapier, Kinderlätzchen, Schneekugeln und Magnete bis hin zu Tee, Keksausstechern und Motivschokolade gibt es dort jede Menge festliche Kleinigkeiten mit lokalem Flair.