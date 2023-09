Weihnachtsmarkt Bochum: Preis-Explosion? Veranstalter spricht Klartext

So langsam aber sicher verabschiedet sich der Spätsommer von der Bildfläche. Die ersten Weihnachtsartikel finden ihren Weg in die Supermarkt-Regale (mehr hier). Da steigt bei dem ein oder anderen schon die Vorfreude auf Glühwein, Lebkuchen und gebrannte Mandeln auf den Weihnachtsmärkten in Bochum, Essen, Dortmund und Co.

Doch in den letzten Jahren trübten verschiedene Entwicklungen die besinnliche Stimmung in der Weihnachtszeit. Im letzten Jahr waren es vor allem die teilweise exorbitant gestiegenen Preise für die Leckereien auf den Weihnachtsmärkten. Jetzt wächst die Sorge vor einem neuen Kostenfaktor. Immerhin gibt es Entwarnung vom Weihnachtsmarkt Bochum.

Weihnachtsmarkt Bochum: Preis-Explosion?

Die Rede ist von den gestiegenen Lizenzierungskosten bei der Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte). Die Stadt Bayreuth gibt etwa an, man habe zuletzt 40.000 Euro allein für Musikrechte ausgeben müssen – 80 Mal mehr als noch 2019 (mehr hier). Einige Kommunen denken jetzt schon darüber nach, auf Musik auf dem Weihnachtsmarkt zu verzichten. Alternativ müssten die hohen Kosten auf die Standgebühren umgelegt werden. Das macht sich in der Regel mit höheren Preisen für den Endverbraucher bemerkbar.

Ein Szenario, das auch in Bochum droht? Nein, versichert ein Sprecher der Bochum Marketing GmbH, die den Weihnachtsmarkt Bochum veranstaltet. „Bei uns ist es so, dass die Gema-Gebühren in den letzten Jahren und auch mit Blick auf 2023 nur minimal gestiegen sind.“ Die Rede ist von einem niedrigen dreistelligen Betrag über den gesamten Weihnachtsmarktzeitraum.

Das ist neu auf dem Weihnachtsmarkt Bochum

„Daher wird selbstverständlich bei uns weiterhin Weihnachtsmusik gespielt und es wird keine Erhöhung der Standgebühren für die Schausteller geben“, verspricht der Sprecher. Bochum Marketing teilt außerdem mit, dass man als Veranstalter des Weihnachtsmarkts in diesem Jahr erstmals mit einer eigenen Informations- und Verkaufshütte an den Start gehen.

„In der Hütte wird unser freundliches Personal für alle Fragen rund um den Weihnachtsmarkt zur Verfügung stehen, Fundsachen annehmen, lagern und auf Nachfrage wieder herausgeben, unsere beliebte Wunschzettelaktion durchführen und Bochum-Souvenirs verkaufen.“ Na, wenn dabei nicht die Vorfreude auf den diesjährigen Bochumer Weihnachtsmarkt steigt…