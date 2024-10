Weihnachtsmarkt Bochum: Preis-Schock beim Glühwein? Veranstalter wird deutlich

Weihnachtszeit ist Glühweinzeit. Auch wenn noch kein Schnee draußen liegt, eigentlich Herbst ist und die Weihnachtsmärkte in NRW noch nicht geöffnet haben – einen Ausblick auf das, was die Besucher im Revier zu erwarten haben, können die Märkte schon jetzt geben. So auch der Weihnachtsmarkt in Bochum. Die wohl drängendste Frage der Besucher hier: Wie teuer wird in diesem Jahr der Glühwein?

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt verkauft weiter Glühwein für 3,50 Euro, genau wie im vergangenen Jahr (>>hier mehr dazu). Währenddessen sorgt ein Kölner Weihnachtsmarkt für Furore mit gestiegenen Preisen.

Hier erfährst du den Preis für 2024: Weihnachtsmarkt in NRW: Glühwein-Preis-Schallmauer durchbrochen – wer soll das noch bezahlen?

Doch wie sieht es beim Bochumer Weihnachtmarkt mit den Preisen aus? Wir haben beim Veranstalter, Bochum-Marketing, nachgefragt und eine Antwort erhalten, die wohl viele Fans des Marktes im Ruhrgebiet freuen dürfte.

Weihnachtsmarkt Bochum teilt Glühwein-Preise

Die schlechte Nachricht zuerst: Es wird nicht günstiger. Aber damit hätte zu Zeiten wie diesen wohl niemand ernsthaft gerechnet. Doch hier kommt die gute: Es wird auch nicht teurer, wie Bochum-Marketing DER WESTEN mitteilt. Tatsächlich sollen sich auch in Bochum – wie schon in Dortmund – die Glühwein-Preise stabilisiert haben.

So müssen Besucher hier je nachdem, wo sie sich das heiße Getränk kaufen, zwischen 3,50 Euro und 4 Euro pro Tasse zahlen – zuzüglich Pfand versteht sich. Somit bleibt der Durchschnittspreis für den Würzwein auch 2024 bei 3,80 Euro pro Tasse. Na, wenn das keine gute Nachricht ist.

Übrigens: Zuprosten kannst du deinen Liebsten auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt bereits ab dem 21. November. Und dann beginnt auch wieder das Spektakel, wenn der fliegende Weihnachtsmann mit seinem von vier Rentieren gezogenen Schlitten über den Himmel zieht – ein absolutes Highlight auf dem beliebten Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet.