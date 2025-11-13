Weihnachtsmarkt Bochum mit Hammer-Comeback! Nach zwei Jahren ist es so weit

Nach zwei Jahren Pause ist es endlich so weit: Der Weihnachtsmarkt Bochum feiert sein großes Comeback – endlich auch wieder auf dem vorderen Husemannplatz! Vom 20. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich die Innenstadt in ein festliches Winterwunderland. An altbekannten Orten wie dem Dr.-Ruer-Platz und Rathausvorplatz sowie erstmals wieder auf dem Husemannplatz erstrahlen rund 200 liebevoll dekorierte Stände und Attraktionen.

Für die ganze Familie gibt es Programm in Hülle und Fülle – vom nostalgischen Märchenwald, der kleine und große Besucher begeistert, bis hin zum mittelalterlichen Markt rund um die Pauluskirche. Dort locken Gaukler, Wahrsagerinnen und traditionelles Handwerk. Besonders gefragt sind die Führungen. In der Pauluskirche selbst erwarten die Gäste weitere Programmhöhepunkte.

Der „Fliegende Weihnachtsmann“ verzaubert den Dr.-Ruer-Platz

Besonders spannend wird es, wenn der „Fliegende Weihnachtsmann“ durch die Lüfte schwebt. Jeden Tag um 17 und 19 Uhr zeigt Artist Falko Traber seine spektakulären Flugmanöver über dem Dr.-Ruer-Platz. Von Freitag bis Sonntag gibt es sogar eine zusätzliche Show. Wer will, kann dem Weihnachtsmann auf der Sparkassen-Weihnachtsbühne Gedichte vortragen oder Lieder singen – Teilnahme-Karten gibt es vorab an der Bühne.

Auch die beliebten karitativen Aktionen sind wieder mit dabei: Die Weihnachtszentrale auf der Huestraße 21-23 berät Besucher und lädt mit Souvenirs und Wunschzettelaktion zum Mitmachen ein. Auf dem Husemannplatz und an weiteren karitativen Ständen wird Großzügigkeit großgeschrieben – hier können Besucher mit ihrem Engagement Gutes tun. Besonders die Tombola am verkaufsoffenen Sonntag am 7. Dezember wird mit ihrem Erlös einen wohltätigen Zweck unterstützen.

Attraktionen auf dem Weihnachtsmarkt Bochum

Der Weihnachtsmarkt Bochum ist auch dieses Jahr vielfältig: Auf der Eisstockbahn am Boulevard kommen Feierlustige auf ihre Kosten – ideal für Gruppen, Familien oder Firmenfeiern. Zudem sorgt die Kunsthandwerkerhütte für echte Fundstücke, während auf der Sparkassen-Weihnachtsbühne samstags Chöre, Kindergruppen und lokale Künstler auftreten. Die feierliche Eröffnung samt Countdown zur Illumination des Sparkassengebäudes findet am 20. November um 18 Uhr statt.

Ein Highlight ist die Rentier Lounge, die auch 2025 mit zehn exklusiven Veranstaltungen lockt. Comedy, Lesungen oder Live-Konzerte bieten Ruhrgebiet-Charme zum Mitmachen. Gäste zahlen, was ihnen der Abend wert ist. Reservierungen sind auf www.bochumer-kreativ-rallye.de möglich.

Bochum App als digitaler Begleiter

Wer den Überblick über das bunte Angebot behalten möchte, nutzt die Bochum App. Sie bietet Infos zu Flugzeiten des „Fliegenden Weihnachtsmanns“, Termine fürs Eisstockschießen und lokale Weihnachtsmärkte. Kinder können an einer Rätsel-Rallye teilnehmen und mit dem richtigen Lösungswort eine kleine Überraschung sichern. Außerdem lädt die App Bochumer dazu ein, ihre Lieblingsrezepte und schönsten Fotos zu teilen. Details gibt’s auf www.bochum-smartcity.de.

Für einen genauen Überblick steht das Programmheft des Weihnachtsmarktes bereit, das in der Bochum Touristinfo oder der Weihnachtszentrale erhältlich ist. Weitere Infos gibt’s auf www.bochumer-weihnacht.de.