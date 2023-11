Amerikanerin besucht Bochumer Weihnachtsmarkt – ihr Fazit ist ernüchternd: „Sehr enttäuscht“

Weihnachtsmärkte gehören für uns fest zur Weihnachtszeit dazu. Ein November oder Dezember ohne Bummel zwischen Glühwein- und Bratwurstbuden? Unvorstellbar. Doch das ist nicht in allen Ländern so. Daher locken unsere Weihnachtsmärkte auch häufig Touristen aus aller Herren Länder in die Bundesrepublik.

Auch die Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. So lockte beispielsweise der Bochumer Weihnachtsmarkt sogar Besucher aus den USA in den Pott. Eine Amerikanerin erinnert sich an ihren Trip in die Revierstadt – und zieht ein ernüchterndes Fazit.

US-Amerikanerin auf Bochumer Weihnachtsmarkt

Leanne ist Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, teilt ihre Reiseerfahrungen auf ihrem YouTube-Kanal „Bloominescence“ mit ihren rund 2.600 Followern. Darunter: Auch ein Trip auf den Bochumer Weihnachtsmarkt, den sie im November 2019 besuchte. Das ist natürlich schon ein paar Jahre her – aber die Essentials auf dem Weihnachtsmarkt haben sich bis heute ja nicht großartig verändert.

„Ich hatte eine Schokobanane, meinen Lieblingssnack“, schwärmt Leanne direkt zu Beginn des Videos. Nachdem sie sich ausreichend kälteresistent angezogen hat, folgen Aufnahmen des Bochumer Weihnachtsmarktes. Schöne Hütten, leuchtende Deko-Installationen, ein Karussell – alles genauso harmonisch, wie man es sich vorstellt.

Doch kulinarisch gab es – abseits der Schoko-Banane – offenbar wenig, was Leanne und ihren Partner überzeugen konnte.

Enttäuscht von Essensangebot

Das Paar testete Churros – „und wir mochten es nicht“. Zu dick, zu teigig in der Mitte, zu hart außen. Der Zimtzucker sei kaum zu schmecken gewesen, weil er nur von außen darauf gestreut wurde. Die größte Enttäuschung jedoch erlebte Leann auf der Suche nach Gulasch!

„Ich wollte Gulasch essen“, erzählt sie. Irgendetwas heißes, mit Suppe – danach war der jungen Frau. Doch das Fleischangebot? Offenbar nicht ausreichend genug. „Ich wusste nicht, dass das alles vegan war – oder eben nur mit Gemüse und ohne Fleisch“, stellte sie ernüchtert fest. „Das war schon sehr enttäuschend.“

Aber vielleicht hat sie auch einfach nur eine Bude übersehen, die genau ihren Geschmack getroffen hätte. Wer weiß? Ein weiterer Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Bochum – und vielleicht geht sie dann zufriedener nach Hause.