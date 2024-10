Weihnachtsmarkt Bochum macht es offiziell – Besucher werden es sofort sehen

Es ist nicht mehr lange hin, bis die Weihnachtsmärkte ihre Pforten öffnen. Dann heißt es wieder: Sich bei gebrannten Mandeln oder gebackenen Maronen mit dem heiß ersehnten Glühwein in den Feierabend trinken. Ach, was ist die Vorweihnachtszeit doch schön. Der Weihnachtsmarkt Bochum macht nun offiziell, worauf sich viele Besucher freuen dürften.

Wenn in diesem Jahr wieder viele Menschen über den Bochumer Weihnachtsmarkt schlendern, dürfte ihnen vor allem DAS ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Damit sind nicht nur die urigen Holzhütten gemeint, an denen Händler ihre Köstlichkeiten und Handwerkskunst an die Menschen verkaufen, sondern etwas, das mit einem Blick in den Himmel zu sehen ist.

„Ein erster Hauch von Weihnachten ist angekommen“

„Ein erster Hauch von Weihnachten ist in der Bochumer Innenstadt angekommen“, macht die Bochumer Stadt Lust auf folgende Ankündigung: „Der ‚Fliegende Weihnachtsmann‘ Falko Traber hat den Schlitten mit Rudolph und den anderen Rentieren auf dem Gebäude der Sparkasse Bochum ‚geparkt‘.“

Dieser werde beim Bochumer Weihnachtsmarkt vom 21. November bis zum 23. Dezember im Rahmen seiner Show wieder täglich über den Dr.-Ruer-Platz schweben.

Ein absolutes Highlight für Groß und Klein. Mit staunendem Blick und offenem Mund können sie bewundern, wie der aus einer Artisten-Familie stammende Falko Traber jr. in 33 Meter Höhe auf einer 125 Meter langen Strecke schwebt und unterwegs eine Weihnachtsgeschichte erzählt.

„Mutig sein lohnt sich“

Anschließend begrüßt er von der Sparkassen-Weihnachtsbühne aus die Besucher. Besondere Freude bereiten dem Weihnachtsmann dabei Kinder, die gemeinsam mit ihm ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen.

„Mutig zu sein lohnt sich – auf die kleinen Teilnehmer wartet eine schöne Überraschung“, ermuntert die Stadt Bochum schon jetzt die Kleinen zum Mitmachen. Doch da der Weihnachtsmann in der Vorweihnachtszeit viel zu tun habe, könne nur eine begrenzte Anzahl an Kindern etwas vortragen. Teilnahmekarten soll es jeweils um 16:45 Uhr und 18:45 Uhr an der Bühne geben.

Neben dem „Fliegenden Weihnachtsmann“ hat der Bochumer Weihnachtsmarkt viele Aktionen zu bieten, die bereits gebucht werden könnten. So beispielsweise die Eisstockbahn, die Flohmarkthütte und Führungen über den Mittelalterlichen Markt rund um die Pauluskirche.