Weihnachtsmarkt Bochum gestartet – diese Änderung springt Besuchern sofort ins Auge

Der Weihnachtsmarkt Bochum ist am Donnerstag (23. November) feierlich eröffnet worden. Trotz des mäßigen Wetters lockte das bunte Treiben gleich am ersten Tag zahlreiche Besucher in die Innenstadt.

Dabei mussten sich die Besucher auf eine gehörige Veränderung auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt einstellen. Die sollte jedoch großen Anklang finden.

Weihnachtsmarkt Bochum mit neuem Highlight

Fliegender Weihnachtsmann auf dem Dr.-Ruer-Platz, die Glühweingasse oder der mittelalterliche Markt rund um die Pauluskirche. Der Bochumer Weihnachtsmarkt bietet auch in diesem Jahr wieder seine gewohnten Attraktionen. Eins ist allerdings neu. Wegen Bauarbeiten können in diesem Jahr keine Buden auf dem Husemannplatz stehen (mehr dazu hier >>>).

Bochum Marketing hat sich deshalb in Absprache mit der Stadt überlegt, den Budenzauber kurzerhand vor den Rathausplatz zu verlegen.

In diesem Jahr stehen Weihnachtsmarkt-Buden auf dem Rathausplatz in Bochum. Foto: Stadt Bochum

Während die Menschen in der Nachbarstadt Dortmund auf die denkbar kleinsten Veränderungen ihres Weihnachtsmarktes reichlich allergisch reagieren (hier alles zum „Bommel-Eklat“ >>>), nehmen die Bochumer die Abwechslung sehr wohlwollend zur Kenntnis.

Besucher feiern Änderung auf Weihnachtsmarkt Bochum

So sind sich die Bochumer einig, wie zahlreiche Kommentare in den Sozialen Medien belegen:

„Wäre schön, wenn das öfters gemacht werden würde, passt gut auf dem Rathausplatz“

„Am Rathausplatz finde ich es sehr gelungen, echt gemütlich und besser als Husemannplatz“

„Ich bin ebenfalls mit diesem Weihnachtsmarkt zufrieden! Denke, es sollen auch in Zukunft weiterhin Buden auf dem Rathaus Platz stehen.“

Nur einer kritisiert mangelnde Abwechslung: „Auch immer die gleichen Buden.“ Doch auf die Veränderung lässt er nichts kommen: „Aber die neue Anordnung Richtung Rathausplatz finde ich toll!“

Die Büdchen auf dem Rathausplatz dürften sich auch aus einem anderen Grund bezahlt machen. Denn hier hat die Stadt einen kostspieligen Selfie-Spot installiert, für den die Stadt einst reichlich Häme einstecken musste (mehr hier >>>).

Selfiespot der Stadt Bochum. Foto: Stadt Bochum

Durch das weihnachtliche Ambiente erscheint der Bochum-Schriftzug nun in neuem Glanz und dürfte wohl den ein oder anderen Besucher zu einem Foto hinreißen.