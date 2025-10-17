Weihnachtsmarkt Bochum verkündet die Nachricht – es geht um den „fliegenden Weihnachtsmann“

Nicht nur in den Supermärkten und Discountern wird die weihnachtliche Stimmung mit allerhand Leckereien schon geschürt. Auch die Veranstalter der hiesigen Weihnachtsmärkte in Bochum, Essen und Co. geben immer mehr Details zur diesjährigen Planung und den bevorstehenden Highlights bekannt.

In Bochum erwarteten Besucher mit Spannung die Neuigkeiten rund um das Highlight der vergangenen Jahre: den fliegenden Weihnachtsmann. Dass auch in diesem Jahr wieder Hochseilartist Falko Traber ins rot-weiße Kostüm schlüpft und über den Bochumer Weihnachtsmarkt samt Schlitten und Rentieren schweben wird, ist nach einem Interview mit dem Veranstalter schon längst Gewissheit (DER WESTEN berichtete). Am Donnerstag (16. Oktober) ist es für Besucher aber auch mehr als offensichtlich.

Besucher bangten um Highlight auf Weihnachtsmarkt Bochum

Alle Jahre wieder ist es die Attraktion am Weihnachtsmarkt Bochum! Nicht nur Kinderaugen leuchten, wenn Traber über den Dr.-Ruer-Platz fliegt. Vor allem in den Abendstunden sorgte das in der Vergangenheit für großes Staunen.

In diesem Jahr stören sich Besucher allerdings an einer Großbaustelle, die ausgerechnet auf dem Platz zu finden ist, wo sonst immer das Weihnachtsmarkt-Highlight aufgebaut wurde. Doch gegenüber dieser Redaktion gab ein Sprecher des Veranstalters Bochum Marketing schnell Entwarnung. Auch in diesem Jahr müssen Besucher auf den fliegenden Weihnachtsmann in der Pottstadt nicht verzichten!

Auf Facebook nahmen die Veranstalter ihre Fans am Donnerstag sogar schon mit zum Aufbau. „Schaut mal, wer gerade in Bochum angekommen ist“, ist in dem sozialen Netzwerk zu lesen. „Der Schlitten für die Show des ‚Fliegenden Weihnachtsmannes‘ wird schon aufgebaut!“ Schon ab dem 20. November soll es so weit sein. Nicht nur die Veranstalter können es jetzt wohl kaum erwarten, wie ein Blick in die Kommentarspalte zeigt.

Besucher in freudiger Erwartung

„Ich freue mich richtig auf den Weihnachtsmarkt in Bochum“, kann sich so ein Mann kaum zurückhalten. „Juhuuuu“, gerät die nächste in den Freudentaumel. „Eigentlich kann er das Jahr über in Bochum bleiben“, fordert sogar einer. Das dürften die Veranstalter sicherlich anders sehen, soll der fliegende Weihnachtsmann doch schließlich etwas Besonderes bleiben.

