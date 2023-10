Weihnachtsmarkt Bochum mit radikaler Veränderung – Besucher müssen jetzt ganz stark sein

Fliegender Weihnachtsmann auf dem Dr.-Ruer-Platz, ausgelassene Stimmung in der Glühweingasse und mittelalterliches Flair rund um die Pauluskirche. Der Weihnachtsmarkt Bochum begeistert seine kleinen und großen Besucher jedes Jahr aufs Neue.

Doch in diesem Jahr müssen sich die Bochumer auf eine Änderung einstellen. Denn ein größerer Teil des Bochumer Weihnachtsmarkts muss einer Baustelle weichen.

Weihnachtsmarkt Bochum: Baustelle verhindert buntes Treiben

Die Rede ist vom Husemannplatz, wo zwischen November und Dezember traditionell zahlreiche Büdchen Platz finden. Doch die Großbaustelle zur Neugestaltung des Platzes durchkreuzen diesen Plan in diesem Jahr. Besucher müssen daher auf den Budenzauber am Husemannplatz verzichten. Immerhin: Gegenüber DER WESTEN teilte ein Sprecher von Bochum Marketing mit, dass es trotzdem nicht erheblich weniger Stände als sonst geben soll.

Gegenüber der „WAZ“ sagte ein Sprecher von Bochum Marketing nun, dass sich ein Teil des Weihnachtsmarkts bedingt durch die Bauarbeiten etwas verlagern wird: „Wir haben einen geeigneten Ersatzstandort gefunden. Statt des Husemannplatzes wird der Rathausvorplatz ein Teil des Bochumer Weihnachtsmarktes werden.“ Mit großer Sicherheit muss sich der Veranstalter auch für nächstes Jahr ein Konzept überlegen. Denn die Bauarbeiten sind aktuell bis Frühjahr 2025 angesetzt.

Neuheit auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt

Bochum Marketing wird dieses Jahr erstmals mit einem eigenen Büdchen vertreten sein: „In der Hütte wird unser freundliches Personal für alle Fragen rund um den Weihnachtsmarkt zur Verfügung stehen, Fundsachen annehmen, lagern und auf Nachfrage wieder herausgeben, unsere beliebte Wunschzettelaktion durchführen und Bochum-Souvenirs verkaufen“, heißt es.

Der Weihnachtsmarkt Bochum findet in diesem Jahr vom 23. November bis zum 23. Dezember statt und ist täglich zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet. Nur am Totensonntag (26. November) bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.