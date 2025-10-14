Sorge um Weihnachtsmarkt-Highlight in Bochum – jetzt spricht der Veranstalter Klartext

Rund einen Monat vor Beginn des Bochumer Weihnachtsmarkts blicken die Fans des bunten Treibens mit Sorgenfalten auf die Situation in der Innenstadt. Schon in den vergangenen Jahren haben Baustellen den Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet beeinflusst.

So konnte im vergangenen Jahr der Husemannplatz wegen der Neugestaltung des Platzes nicht bespielt werden. Veranstalter „Bochum Marketing“ erweiterte den Weihnachtsmarkt daher kurzer Hand auf den Rathausplatz. Jetzt rückt eine andere Baustelle in den Fokus.

Weihnachtsmarkt Bochum: Baustelle verzögert sich

Es ist eines der großen Highlights des Bochumer Weihnachtsmarkts. Besonders Kinderaugen werden groß, wenn Hochseilartist Falko Traber als „Fliegender Weihnachtsmann“ über den Dr.-Ruer-Platz fliegt. Doch kann die Attraktion in diesem Jahr überhaupt im gewohnten Maße stattfinden?

++ Bittere Pille vor Weihnachtsmarkt Bochum – Besucher schauen in die Röhre ++

Schließlich ist der Platz aktuell von einer Großbaustelle geprägt. Ursprünglich sollte der Neubau der Sparkasse hier eigentlich schon im September 2025 fertiggestellt sein. Doch die Arbeiten verzögern sich. Nach Angaben von „Radio Bochum“ sollen sich die Bauarbeiten voraussichtlich noch bis Januar 2026 hinziehen. Mit Auswirkungen auf den Weihnachtsmarkt Bochum?

++ Und wieder der Baum! Weihnachtsmarkt Dortmund zieht Konsequenzen ++

Weihnachtsmarkt Bochum: Veranstalter spricht Klartext

Doch ein Sprecher von „Bochum Marketing“ kann im Gespräch mit dem Radiosender beruhigen. Die Baustelle sei so geplant, dass die Fläche des Bochumer Weihnachtsmarkts davon unberührt bleibe. Falko Traber wird also auch in diesem Jahr über den Dr.-Ruer-Platz mit all seinen hellerleuchteten Buden fliegen können.

Mehr Themen:

Weil mittlerweile auch ein Teil des Husemannplatzes fertiggestellt ist, kehrt der Weihnachtsmarkt Bochum wieder zurück auf seinen Stammplatz. Zumindest teilweise. Einige Stände ziehen wieder vom Rathausplatz zurück, andere bleiben noch auf dem erweiterten Bereich rund um den Bochum-Selfie-Spot.