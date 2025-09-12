Bittere Pille vor Weihnachtsmarkt Bochum – Besucher schauen in die Röhre

Weihnachtsmarkt-Fans aus Bochum müssen jetzt ganz stark sein. Eine neue Attraktion, auf die man sich in der Ruhrpott-Stadt schon gefreut hat, wird nun doch nicht kommen.

Die Rede ist vom Aussichtsturm „Look 360“, den das Stadtmarketing für den Weihnachtsmarkt in Bochum gewinnen wollte. Jetzt soll wohl eine andere NRW-Stadt den Zuschlag bekommen, berichtet die „WAZ„.

Weihnachtsmarkt Bochum hat das Nachsehen

Es sollte das neue Highlight neben dem berühmten Fliegenden Weihnachtsmann werden, der alljährlich über dem Dr.-Ruer-Platz in Bochum schwebt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich geht es mit dem Aussichtsturm auf eine Höhe von 71 Metern.

++ Open-Air-Park-Hammer in Düsseldorf! System of a Down eröffnet – selbst der Support ist ein Brett ++

Doch auf den Panoramablick über den Bochumer Weihnachtsmarkt müssen die Besucher in diesem Jahr verzichten. „Das ließ sich für dieses Jahr nicht realisieren“, erklärt Felix Kannengießer in der „WAZ„. Der Sprecher von Bochum Marketing nannte dafür organisatorische Gründe. Notwendige Prüfungen hätten so zeitnah nicht umgesetzt werden können.

++ Kommunalwahl in NRW: Das sind die OB-Kandidaten in Bochum ++

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft. „Für nächstes Jahr läuft weiterhin die Planung“, so Kannengießer weiter. Statt in Bochum soll „Look 360“ offenbar 2025 auf dem Weihnachtsmarkt in Wuppertal aufgebaut werden. Wo der Veranstalter seinen Aussichtsturm am liebsten aufgebaut hätte, erfährst du hier bei der WAZ >>>>

Mehr Themen:

Der Bochumer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 20. November bis 23. Dezember statt. Auch 2025 können sich Besucher erneut über 200 liebevoll geschmückte Stände und den mittelalterlichen Markt rund um die Pauluskirche freuen. Zweimal täglich wird dabei auch wieder Falko Traber seine Showeinlage als Fliegender Weihnachtsmann zum Besten geben.