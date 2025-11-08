Besonderer Stand auf Bochumer Weihnachtsmarkt – Trödel-Fans aufgepasst

Bald ist es wieder so weit: Am Donnerstag, dem 20. November, eröffnet der Bochum Weihnachtsmarkt seine Pforten. Einen knappen Monat dürfen sich alle Besucher inmitten der Pottstadt über eine vorweihnachtliche Stimmung mit Glühwein, Punsch, Mandeln und Co. freuen.

Der Bochumer Weihnachtsmarkt ist neben seinem mittelalterlichen Markt, dem historischen Ambiente und dem „fliegenden Weihnachtsmann“ mittlerweile auch für die „Flohmarkthütte“ bekannt. Dieser Stand erfreut sich immer größerer Beliebtheit – auch, weil hinter diesem Konzept ein klares Ziel steht: die Nachhaltigkeit zu fördern.

„Flohmarkthütte“ auch 2025 auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt

2022 hatte die „Flohmarkthütte“ ihre Premiere in Bochum. Der Stand kann von Privatpersonen tageweise gemietet werden. In den vergangenen drei Jahren war die Hütte ein echter Erfolg. Daher geht sie 2025 nun in die nächste Runde. Der Stand ist auf der Huestraße zu finden.

Privatpersonen können diese Hütte mieten, um hochwertige Gebrauchtwaren anzubieten. Zum weihnachtlichen Warenangebot gehören Weihnachtsdekoration, Weihnachtsmusik, Antiquitäten, Kinderspielzeug, Winterbekleidung sowie Weihnachtsgeschenke.

Interessiert Personen können sich über ein Online-Formular bewerben. Dabei soll man sowohl mögliche Termine als auch die Waren, die man an dem Stand verkaufen wolle, darlegen.

Bewährtes Konzept im Sinne der Nachhaltigkeit

Die Flohmarkthütte ist ein Projekt der Bochum Marketing GmbH und will im Sinne von Secondhand sowie Recycling den Nachhaltigkeitsgedanken fördern. In den vergangenen Jahre ist sie zu einem echten Star des Bochumer Weihnachtsmarktes geworden. Schließlich ist dieses Konzept nicht nur richtig cool und gemeinschaftsfördernd, sondern auch mit einem klaren ökologischen und nachhaltigen Hintergedanken versehen.

Ein Blick in die Flohmarkthütte zu werfen, könnte sich also doppelt lohnen. Denn man könnte den Bochumer Weihnachtsmarkt nicht nur mit einem Schnäppchen verlassen, sondern würde auch einen Teil zur Nachhaltigkeitsförderung beitragen.