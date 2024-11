Weihnachtsmarkt Bochum: Jetzt ist es offiziell – DAS hat es noch nie gegeben!

Helle Lichter, süße Düfte und buntes Treiben: Zwischen dem 21. November und dem 23. Dezember zieht der Weihnachtsmarkt Bochum wieder tausende Menschen in die Innenstadt.

Die Besucher können sich auf die altbekannten Highlights wie den „Fliegenden Weihnachtsmann“ auf dem Dr.-Ruer-Platz freuen. Neben den etablierten Attraktionen kommt es in diesem Jahr an ausgewählten Tagen zu einem Novum auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt, wie der Veranstalter gegenüber DER WESTEN verrät.

Weihnachtsmarkt Bochum: Das ist neu 2024

Glühweinpyramide, Märchenwald, mittelalterlicher Markt, Eisstockbahn, Lichtskulpturen – neben dem „Fliegenden Weihnachtsmann“ setzt der Bochumer Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder auf die Highlights der vergangenen Jahre.

Auch die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Flohmarkthütte werde wieder mit von der Partie sein. Damit wolle man laut Felix Kannengießer wieder ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. Der Sprecher von „Bochum Marketing“ verspricht aber auch Neuigkeiten: „Sowohl im kulinarischen Bereich als auch in den Verkaufshütten gibt es wieder einige neue Angebote, die sich zu entdecken lohnen.“

Erstmalige Aktion auf Bochumer Weihnachtsmarkt

Und das ist noch nicht alles. „Erstmals werden wir auch ‚Dein Fußball-Wochenende in Bochum‘ in den Weihnachtsmarkt integrieren“, verkündet Kannengießer. Dabei handelt es sich um ein kulturelles Programm rund um die Heimspiele des VfL Bochum. Rund um das Duell gegen Werder Bremen (7. Dezember) soll es nun etwa mit einem Ex-VfL-Profi auf die Eisstockbahn gehen. „Zwei Wochen später vor dem Spiel gegen Heidenheim wartet eine Führung auf dem Mittelalterlichen Markt“, so der Sprecher.

Damit der Weihnachtsmarkt Bochum noch mehr Publikum aus anderen Städten oder Ländern anlockt, hat der Veranstalter zudem neue Vereinbarungen mit Reiseunternehmen getroffen. Sie sollen ihre Busse kostenlos auf ausgewiesenen Busparkplätzen parken können, um die Anreise in die Ruhrpott-Stadt attraktiver zu machen. Das bunte Treiben in der Bochumer Innenstadt dürfte 2024 also noch mehr Menschen anlocken als in den vergangenen Jahren.