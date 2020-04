WDR aus Bochum: Frau hört unheimliche Geräusche aus Nachbarwohnung – und wählt sofort den Notruf! „Das kann doch nicht wahr sein!“

Bochum. Es ist mitten in der Nacht in Bochum. Erika sitzt völlig verzweifelt in ihrer Wohnung im Stadtteil Langendreer. Sie kann sich vor Schmerzen nicht bewegen, atmet schwer, bekommt kaum einen Laut heraus.

Was bleibt, sind nur noch Klopfzeichen. „Tock, tock, tock.“ Die Bochumerin hat Glück. Ihre Nachbarn kann ausgerechnet in dieser Nacht nicht schlafen, wird so auf die seltsamen Geräusche aufmerksam.

Beim Anblick der hilflosen Dame wählt sie sofort den Notruf. „Sie schreit vor Schmerzen“, alarmiert sie die Leitstelle der Wache in Bochum-Werne. Der Rettungsdienst rückt aus. Mit dabei der WDR.

WDR begleitet Bochumer Rettungsdienst zu Notfall: „Das kann doch nicht wahr sein“

Es ist die vierte Folge der dritten Staffel „Feuer und Flamme“. In der aktuellen Staffel begleitet der WDR Einsatzkräfte aus Bochum bei ihren Notfalleinsätzen.

Ausnahmsweise können die Einsatzkräfte der Feuerwehr in diesem Fall zuhause bleiben. Denn die Nachbarin hat einen Schlüssel, lässt den Rettungsdienst in die Wohnung. Dort wird es dramatisch

„Ich will nicht ins Krankenhaus“

Wegen ihrer Schmerzen kann die Bochumerin kaum einen klaren Gedanken äußern. „Die Dame war sehr aufgelöst, konnte eigentlich überhaupt nicht erzählen, was das Problem ist“, berichtet Notfallsanitäterin Katrin (38).

Katrin (28) ist als Notfallsanitäterin vor Ort. Foto: WDR/Lutz Leitmann

Sie versucht beruhigend auf die Patientin einzureden. Langsam gelingt es der Dame sich zu sortieren. Sie berichtet von einer Bandscheiben-OP, wiederkehrenden Schmerzen. „Aber dieses Mal...“, beginnt sie und schüttelt den Kopf. So schlimm sei es noch nie gewesen.

Die Sanitäterin will sie umgehend ins Krankenhaus bringen, damit die starken Schmerzen behandelt werden können. Doch Erika fleht: „Ich will nicht ins Krankenhaus. Bitte!“ Das hat auch einen besonderen Grund.

„Das kann doch nicht wahr sein“

„Ich hab so einen kranken Mann und der ist im Heim. Das kann doch nicht wahr sein“, sagt sie. Katrin ist die Situation nur zu gut bekannt.

Ihre eigene Mutter wolle auch ständig für ihren Mann im Pflegeheim da sein. Solche Menschen „vergessen häufig mal an sich selber zu denken“, so die 38-Jährige, selbst in solchen Extremsituationen.

Das ist „Feuer und Flamme“

Reale Feuerwehr-Dokumentation im WDR

Im März 2020 erscheint Staffel 3

In den ersten beiden Staffeln drehte der WDR in Gelsenkirchen

Alle neun Episoden von Staffel 3 laufen ab dem 23. März montags (20.15 Uhr) im WDR

Der WDR strahlt „Feuer und Flamme“ erstmals aus Bochum aus. Foto: WDR / Lutz Leitmann

Letztlich kann die Notfallsanitäterin die Dame überzeugen, fährt sie mit ihrem Kollegen ins Krankenhaus. Dort bekommt Erika nach Angaben des WDR eine Schmerztherapie, kann die Klinik nach fünf Tagen wieder verlassen, um sich um ihren Mann zu kümmern.

Für Katrin war es „nicht der klassische Notfalleinsatz, bei dem wir mit viel Medizin einen Patienten therapieren.“ Aber es zeige eine andere Facette des Jobs, eine emotionale. „Die Belastungssituation spielt immer eine große Rolle.“

Diesen und weitere Einsätze kannst du dir bei „Feuer und Flamme“ hier in der WDR-Mediathek anschauen >>> (ak)