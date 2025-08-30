Schwerer Unfall in Bochum: SUV kracht in Reisebus – auch Kinder unter Verletzten

Am Samstagmittag (30. August) ereignete sich in Bochum ein schwerer Verkehrsunfall. Die Polizei berichtet, dass ein PKW und ein Reisebus in einander gekracht sind – mit schweren Folgen. Insgesamt sechs Personen wurden durch den Unfall verletzt, darunter vier Kinder.

Die Feuerwehr Bochum erhielt um 12.38 Uhr eine automatischen elektronischen Notruf eines Pkws, der sie über den Unfall informierte. Sofort machten sich die Beamten zur Unfallstelle an der Westenfelder Straße in Bochum-Wattenscheid auf. Nur wenige Minuten nach dem Notruf traf ein Löschzug der Feuerwache Wattenscheid und Einsätze Einsatzkräften des Rettungsdienstes ein.

Unfall in Bochum: Vier Kinder verletzt

Dort eröffnete sich den Beamten der Feuerwehs Bochum die dramatischen Ausmaße des Unfalls. Ein Pkw, es handelte sich um ein SUV, ist frontal mit einem Reisebus zusammengeknallt. Zu dem Unfallzeitpunkt befand sich in dem Reisebus nur der Fahrer, jedoch befanden sich im SUV insgesamt fünf Personen – darunter vier Kinder.

Der Fahrer des Pkws und die vier Kinder, die sich in diesem befanden, erlitten durch den Unfall allesamt Verletzungen. Die Feuerwehr Bochum berichtet, dass es sogar Schwerverletzte gab. Die betroffenen wurden sofort von einer Notärztin und Notfallsanitätern behandelt.

Insgesamt war die Feuerwehr Bochum mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Foto-Credit: Feuerwehr Bochum Foto: Feuerwehr Bochum

Verletzte im Krankenhaus

Der Fahrer des SUV und die vier Kinder befinden sich jetzt in einem Krankenhaus in Gelsenkirchen, wo sie aktuell behandelt werden. Der Fahrer des Reisebusses erlitt durch den Unfall keine Verletzungen.

Nach einer Stunde wurde der Einsatz für beendet erklärt. An der Unfallstelle waren insgesamt 26 Einsatzkräfte beteiligt. Während des Einsatzes sicherte die Feuerwehr Bochum die beiden Fahrzeuge, die an dem Unfall beteiligt waren. Auch unterstützten sie die Rettungskräfte bei der Behandlung der fünf verletzten Personen.

Jetzt hat die Polizei Bochum sich eingeschaltet und ermittelt, was zu dem dramatischen Unfall in Bochum geführt hat.