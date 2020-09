Tierpark Bochum: Zoo stellt eine wahre Besonderheit vor, die es sonst so nicht zu sehen gibt

Bochum. Im Tierpark Bochum kann man Natur bestauen, die man bei uns in freier Wildbahn in den allermeisten Fällen niemals beobachten könnte. Besucher können sich am Anblick einer außergewöhnlichen Flora und Fauna erfreuen. Und gerade gibt es etwas ganz Besonderes im Tierpark Bochum zu sehen, dass selbst für den Zoo nicht alltäglich ist.

Wer die Besonderheit bestaunen möchte, sollte sich allerdings beeilen.

Tierpark Bochum: Wahre Besonderheit gibt es sonst nicht zu sehen

Wie der Tierpark Bochum über Facebook mitteilt, hat der Zoo momentan einen Anblick zu bieten, der „äußerst selten“ ist. Denn der Tigerlotus, eine exotische Pflanze, die im „Kongobecken“ des Aquarienhauses wächst, hat nun eine Blüte hervorgebracht.

Auch wenn der Tigerlotus bereits seit einigen Jahren in dem Tierpark Bochum zu sehen ist, blüte die Pflanze nur sehr selten. „Dazu kommt, dass sich die grünen Kelchblätter nur nachts – für wenige aufeinanderfolgende Nächte - öffnen und die Sicht auf die darunterliegenden weißen Kronen- und gelben Staubblätter freigeben“, schreibt der Zoo weiter. Dabei verströme die Pflanze auch noch einen intensiven Duft.

Wann ist die größte Wahrscheinlichkeit, die Besonderheit zu sehen?

Der Tigerlotus möge es aufgrund seiner Herkunft in Ägypten und im tropischen, südlichen Afrika sowie auf Madagaskar tropisch warm. Die Wassertemperatur des Zoobeckens liege deshalb bei 24 bis 27 Grad. Mithilfe ihrer Schwimmbläter gelange die Pflanze schließlich an die Wasseroberfläche. Diese seien kräftig und unterscheiden sich deutlich von den kleinen, rotgefärbten Unterwasserblättern, erklärt der Zoo.

Tierpark Bochum: Besucher machen in dem Aquariumbecken des Zoos derzeit eine ganz besondere Beobachtung. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Doch zu welcher Tageszeit ist die Wahrscheinlichkeit nun am größten, die „botanische Besonderheit“ unter die Linse zu bekommen? „Die größten Chancen, dieses Schauspiel zu beobachten, habt ihr am frühen Morgen oder am späten Abend“, so der Tierpark Bochum.

Neben dem Tigerlotus können Besucher auch Flösselaale und einen Elefantenrüsselfisch in dem „Konogbecken“ bestaunen. Beeile dich also mit dem Zoobesuch, denn wer weiß, wann der Tigerlotus noch mal eine Blüte bilden wird.