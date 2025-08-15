Tierpark Bochum: Pfleger nach Entdeckung im Gehege total platt! „Zum ersten Mal“

Paukenschlag im Tierpark Bochum! Der Zoo gehört zu den beliebtesten seiner Art im Ruhrgebiet, lockt gerade in den Sommermonaten täglich etliche Besucher an. Umso spannender, wenn es plötzlich neue Tiere zu bestaunen gibt. Kein Witz: Was jetzt Pfleger in einem Gehege entdeckt haben, ist absolute Premiere.

Wie das Social-Media-Team des Tierparks Bochum auf Facebook verrät, gibt es nämlich zum ersten Mal überhaupt Gürteltiernachwuchs! Im entsprechenden Beitrag heißt es: „Eltern sind die beiden Kugelgürteltiere Hektor und Minerva. Derzeit schläft der Kleine am liebsten bei Mama Minerva.“

Tierpark Bochum: Pfleger nach Entdeckung im Gehege total platt!

Kurz nach der Geburt war der süße Nachwuchs nach Angaben der Tierpfleger gerade mal 80 Gramm schwer und kaum größer als ein Tischtennisball. Das Social-Media-Team erklärt weiter: „Die Geburt fällt mit der Kampagne ‚Zootier des Jahres‘ zusammen, die von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e. V. initiiert wurde.“

Dabei stehen 2025 Gürteltiere im Fokus, die als „Ökosystem-Ingenieure“ durch ihre Grabaktivitäten Lebensräume für andere Arten schaffen. „Mit ihm (Anm. d. Red. „dem Tierbaby“) gewinnt die Kampagne ‚Zootier des Jahres‘ einen besonderen Botschafter und wir freuen uns sehr über diesen Neuzugang.“

„Wie süß ist der Kleine bitte?!“

Auch die vielen Follower und Fans des Tierparks Bochum sind außer sich vor Entzückung. Hier einige ausgewählte Kommentare unter dem Facebook-Beitrag, der die Vorfreude der Besucher förmlich eskalieren lässt:

„Was für ein toller Erfolg, super niedlich der Kleine!“

„Herzlichen Glückwunsch an Hektor und Minerva sowie den Tierpark zu der kleinen, putzigen Knutschkugel.“

„Wie süß ist der Kleine bitte?!“

Bleibt zu hoffen, dass sich der Nachwuchs schon bald an seine neue Umgebung gewöhnt hat und er sich auch den Besuchern zeigt.