Tierheim Bochum in großer Trauer – jetzt wird nichts mehr wie es vorher war

Sie waren die vierbeinigen Musketiere aus Bochum – dabei hatten sie weder Schwerter noch Federn auf dem Kopf, sondern Schnurrhaare im Gesicht. Die Rede ist von den drei Hofkatzen aus dem Tierheim NRW. Vielen Gästen waren die Tierchen ein Begriff – doch seit 2021 hat sich einiges geändert.

Und nun musste das Tierheim Bochum über Facebook erneut eine traurige Nachricht verkünden. Eines ist klar: Der Gang nach Bochum wird für viele Fans, Besucher und Paten nie wieder so sein wie noch vor wenigen Wochen.

Bochum: Tierheim trauert um beliebten Helfer

So gab das Tierheim Bochum am Samstag (2. November) preis, dass „gestern ein sehr trauriger Tag“ gewesen sei. Den Grund dafür verrieten sie aber nicht gleich, sondern begaben sich auf eine Reise in die Vergangenheit. So erinnerten sie sich an einen der drei Kater auf dem Hof. So auch an Gerhard, der von vielen „immer freundlich begrüßt wurde (…) die Streicheleinheiten“ der Besucher genoss. Doch der beliebte Kater starb im Dezember 2021.

„Ab da waren Spud und Pocki ein Dreamteam und begrüßten alle Gäste zu zweit. Bis dann im November 2023 Pocki mit nur 14 Jahren leider Gerhard folgte“, erinnerten sich die Tierpfleger aus Bochum.

Ab diesem Zeitpunkt war Spud der verbliebene Hofkater, der „nach einer Trauerphase“ wieder alle Gäste begrüßte und die „Streicheleinheiten und auch die zusätzlichen Leckereien“ genoss. Doch der Kater merkte den Zahn der Zeit und hatte so mit „seinen 19 Jahren gesundheitliche Baustellen“, die „medizinisch gut versorgt“ mussten.

„Wir vermissen Dich“

Doch der Kater wurde immer schwächer und zeigte „deutlich, dass es nun Zeit wird, Gerhard und Pocki zu folgen“. Und jetzt ist der Kater verstorben – das ist nicht nur ein Grund zum Trauern, nein, das Tierheim Bochum nimmt auch Abschied und sagt Danke.

„Denk daran, Du wurdest immer von uns geliebt. Und nun, ist es einsam auf dem Hof, ohne Euch. Wir vermissen Dich und Deine Freunde sehr“, schlossen die Tierpfleger den traurigen Post ab. Doch nicht nur sie trauerten, sondern auch viele Facebook-Nutzer. „Du und Deine Freunde ihr werdet von „oben“ weiter nach dem Rechten schauen. Ihr bleibt immer im Herzen und unvergessen“, schrieb so eine Userin. „Oh, wie traurig“, meinte auch eine weitere Nutzerin.