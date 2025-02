Tierheim Bochum nimmt Fundhund auf – dann kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Das Tierheim Bochum hat für jedes Tier in Not ein offenes Herz und eine offene Tür. Egal, ob sich Besitzer unverschuldet nicht mehr um ihr Lebewesen kümmern können oder ein Vierbeiner eiskalt ausgesetzt wurde – im Tierheim Bochum wird kein Tier abgewiesen.

Doch genau diese Gutmütigkeit machen sich einige dreiste Menschen immer wieder zunutze. So wurde vor etwa zwei Wochen ein angeblich ausgesetzter Hund, der alleine gefunden wurde, in der Einrichtung abgegeben. Als die Mitarbeiter auf Spurensuche nach der Herkunft des Vierbeiners gingen, taten sich Abgründe auf.

Tierheim Bochum deckt Hunde-Vergangenheit auf

Auf Facebook berichten die Mitarbeiter des Tierheims in NRW von der unfassbaren Geschichte. „Milo kam vor knapp zwei Wochen am Wochenende als Fundhund zu uns, angeblich gefunden in Bochum. Milo hatte eine Verletzung an der Flanke, sah nach einer Bissverletzung aus. Wir freuten uns riesig, dass der Hund gechipt und registriert war, da sollte der Hundehalter doch schnell ermittelt sein.“

Tatsächlich konnte man eine Frau aus Hattingen als Halterin ausfindig machen, sie meldete sich allerdings zunächst auf keine Nachrichten des Tierheims zurück, gab erst nach einigen Tagen an, dass sie den Hund bereits im Juni 2024 an einen Mann aus Bochum abgegeben habe. Sie hatte allerdings weder Name noch Adresse. „Alleine das bringt einen schon auf die Palme, wie unverantwortlich, sein Tier so loszuwerden. Aus den Augen, aus dem Sinn“, kommentieren die Tierheim-Mitarbeiter die Situation in dem Facebook-Beitrag.

Die Kaufgebühr für den Vierbeiner war aber per Überweisung erfolgt, sodass der Käufer darüber doch noch ermittelt werden konnte. „Wir trauten unseren Augen nicht, der Findername und der Name von Milos Besitzer waren ein und derselbe“, erklären die Tierheim-Angestellten.

Tierheim Bochum: „Uns wird dreckig ins Gesicht gelogen“

Als die Tierfreunde aus Bochum den Mann telefonisch zur Rede stellten, wurde die Situation aber nur noch schlimmer – er stritt alles ab: „Nicht, dass man dann einlenkt, NEEEIIIIN, uns wird weiter dreckig ins Gesicht gelogen.“

Für die Tierheim-Angestellten ist solch ein Verhalten unverständlich. „Weil man verdammt nochmal eine Verantwortung übernimmt, wenn man ein Tier übernimmt und weil wir es satt sind, Lügen und Märchen zu hören. Sowas nennt sich ‚Arsch inne Hose‘, zuzugeben, dass man ein Tier nicht mehr halten kann oder will. Ist sowas etwa verloren gegangen?“, zeigen sie sich auf Facebook frustriert. „Wir haben so viel Arbeit tagtäglich, da wäre es schön nicht auch noch diese wertvolle Zeit mit Detektivspielen zu verbringen.“ Dazu erstattete das Tierheim Bochum auch noch Anzeige gegen den Mann.

Zeit, die bei dem Ballast in den Tierheimen in NRW sicher anders besser investiert gewesen wäre!