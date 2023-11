Tierheim Bochum: Mitarbeiter versorgen Katzen und machen Ekel-Entdeckung – „Ohne Worte“

Ein leises Miauen hallt durch die Gänge des Tierheims Bochum, als die Mitarbeiter liebevoll versuchen, ihren pelzigen Schützlingen Trost zu spenden. Doch was sie bei einer sorgfältigen Untersuchung der Katzen entdecken, raubt selbst den erfahrensten Tierpflegern den Atem.

+++ Tierheim Bochum: Sorge vor Abriss? Jetzt gibt es endlich klare Ansagen +++

Ein Flohkamm, unscheinbar in der Hand einer Tierpflegerin, wird zum traurigen Zeugen einer leidvollen Realität. Bei der ersten von insgesamt 17 Katzen reicht ein einziger, sanfter Strich über das Fell, um ein Heer von Flöhen und Ohrmilben aufzudecken. Die Mitarbeiterinnen des Tierheims Bochum können kaum fassen, was sie sehen – ein wahrer Albtraum für die Tiere.

Tierheim Bochum: Mitarbeiter versorgen Katzen und machen Ekel-Entdeckung

Das begleitende Bild auf Facebook zeigt das Ausmaß des Leidens. Doch selbst inmitten dieser misslichen Lage erweisen sich die Katzen als wahre Kämpfer. Ihr liebevolles Wesen und ihre Zugänglichkeit erleichtern den Pflegerinnen die schwierige Arbeit. Jede der betroffenen Katzen sehnt sich nach Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit, ein berührender Kontrast zu ihrem körperlichen Zustand.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Puhh, bin wieder ohne Worte“, bringt es eine Tierfreundin auf den Punkt. Der Kommentar spiegelt das Entsetzen und die Ohnmacht wider, die viele beim Anblick dieser traurigen Szene empfinden. Die Worte der Tierfreundin sind gleichsam ein stummer Schrei der Verzweiflung angesichts des Leids, das die Tiere erfahren mussten.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Empörung und Mitgefühl für die Katzen auf Facebook

„Jetzt geht es aufwärts für euch, versprochen!“, versichert das Tierheim Bochum in dem Facebook-Beitrag und gibt einen Einblick in den beginnenden Heilungsprozess der Katzen. Doch die Kommentare der besorgten User zeugen von Empörung und Mitgefühl. Eine Kommentatorin bringt ihre Entsetzen zum Ausdruck: „Wie kann man mit Tieren so umgehen. Alles Gute der Truppe.“

Mehr Themen:

Ein Kopfschütteln und die schlichte Feststellung „Unglaublich“ reihen sich in die Kommentare ein. Die traurige Realität, die das Tierheim Bochum offenbart, ruft bei den Tierfreunden eine Mischung aus Entsetzen und Mitleid hervor. Der Kampf gegen den massiven Floh- und Ohrmilbenbefall ist in vollem Gange, und das Tierheim appelliert an die Solidarität der Gemeinschaft, um den Tieren eine bessere Zukunft zu ermöglichen.