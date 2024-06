Tierheim Bochum: Horror-Szenen im Käfig! Tierpfleger treffen heftige Entscheidung

Immer wieder nimmt das Tierheim Bochum Vierbeiner in einem schlechten Zustand auf. Meist sind sie verfilzt, krank, haben Verletzungen und sind aufgrund vergangener Erfahrungen schreckhaft. Bevor die Schützlinge am Ende des Tages also in ihr neues Für-immer-Zuhause einziehen können, müssen die Tierretter sie meist erst mal aufpäppeln.

Damit, dass diesen Kater nach der eigentlich doch so zielführenden OP gleich der nächste Schreck ereilt, hätte zu dem Zeitpunkt von den Tierrettern noch keiner gerechnet. Fest steht: Es muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden – und zwar schnell.

Tierheim Bochum: IHN bringt nichts aus der Ruhe

Das Tierheim Bochum stellt ihn im Netz voller Stolz vor: Das ist Kater Wilderich. Die vier Jahre alte Fellnase sieht auf dem beigefügten Video noch fix und fertig aus. Kein Wunder, denn er kam in einem ziemlich schlechten Zustand zu den Tierrettern und musste kurz nach seiner Ankunft erst mal operiert werden. „Nach der OP der nächste Schreck, Wilderich hat sich bei der Aufregung am Gitter am Schwanz verletzt“, berichten die Tierheim -Mitarbeiter in dem Beitrag im Netz weiter. Ohne lange zu fackeln, müssen sie schließlich eine wichtige Entscheidung treffen, die Wilderich den Rest seines langen Lebens beeinflussen wird.

+++ Tierheim Bochum: Mitarbeiter finden dreiste „Spende“ vor der Tür – „Wie kann man sowas nur abgeben?“ +++

Der verletzte Schwanz des Katers musste um ein kleines Stück amputiert werden. Inzwischen konnte sich Wilderich von dem Schreck erholen und ist nun auf der Suche nach einem Zuhause. Neben vielen Schmuseeinheiten und Zuneigung sollten seine neuen Besitzer jedoch vor allem eins haben: einen vollen Kühlschrank. „Wer weiß wie lange er bereits ohne geregeltes Futter auskommen musste“, spekulieren die Tierheim-Mitarbeiter aufgrund seiner gierigen Fressgewohnheiten. Das Schicksal von Kater Wilderich berührt jedoch nicht nur die Retter selbst, sondern auch unzählige weitere Tierfreunde im Netz.

Weitere Themen:

„Er hat nach all dem, was er erleben musste, ein liebevolles und wunderbares Zuhause verdient“, schreibt eine Person in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Ein wunderschöner kleiner tapferer Katzenmann“, wird eine andere Stimme unter dem Bild mit dem etwas grimmigen Langhaar-Kater laut.

Weitere Informationen zu Kater Wilderich und anderen Tieren aus dem Tierheim Bochum findest du hier.