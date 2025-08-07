Tierheim Bochum muss Katzenbaby-Drama mit ansehen: „Wo soll das nur hinführen?“

Was für ein Irrsinn! Das Tierheim Bochum ist dafür da, ausgesetzte oder verletzte Tiere aufzunehmen, wieder aufzupäppeln und im Idealfall an neue, liebevolle Besitzer für sie zu finden. Doch mit dieser „Einlieferung“ hat das Tierheim nun wahrlich nicht gerechnet! Sage und schreibe zehn Katzen-Babys wurden alle auf einmal ausgesetzt und in ihrer Not nach Bochum gebracht.

Eine Spaziergängerin (21) entdeckte laut Polizei die flauschigen Kitten am Waldrand. Sie waren in einer offenstehenden Tiertransportbox, die auf einem Parkplatz am Weitmarer Holz abgestellt war. Eine Frage bleibt: Wer zum Teufel macht so etwas, und setzt die süßen Tierbabys einfach in der Wildnis nahe Bochum aus?

Tierheim Bochum muss Katzenbaby-Drama mit ansehen

Die Finderin rief die Polizei, die die Kitten wiederum der Tierrettung übergaben. Es wurde eine Anzeige wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz gefertigt und gegen Unbekannt ermittelt. Inzwischen hat das Tierheim Bochum die Vierbeiner aufgenommen. Auf Facebook hält das Team die vielen Follower und Fellnasen-Freunde auf dem aktuellen Stand, schreibt: „Wo soll das noch alles hinführen?“

Dann die fatale neue Entwicklung: „Da beobachtet wurde, dass am Fundort bereits Tiere entwischt sind, übernahm eine Ehrenamtliche aus einem anderen Verein das Einfangen der entwischten Tiere. Falls jemand weiß, wo solche Katzen jetzt fehlen, meldet Euch bitte telefonisch bei uns!“

„Wo soll das nur hinführen?“

Inzwischen habe man 14 Kitten und zwei Mütter, also insgesamt 16 Katzen auf einen Streich dazu erhalten. Aktuell habe das Tierheim insgesamt 93 Katzen bei uns – Tendenz steigend, wenn die anderen entflohenen Vierbeiner gefunden werden. In den Kommentaren bei Facebook häufen sich die Wut und die Fassungslosigkeit der Tierfreunde. Hier einige ausgewählte Meinungen:

„Wie kann man nur so herzlos sein!“

„Wie können Menschen denn ständig ihre Tiere aussetzen? Finde das so traurig!“

„93 Katzen insgesamt – das ist eine krasse Zahl!“

„Mein Gott! Es hört nicht auf…“

Bleibt zu hoffen, dass schon bald alle Katzen gefunden werden – und sie wirklich an neue, liebevolle Besitzer vermittelt werden können…