Tierheim Bochum vermittelt Kater – 8 Jahre später flattert die Nachricht herein

Das Tierheim Bochum hat nur eine Mission: Tiere, die kein Zuhause mehr haben oder von ihren Haltern nicht die notwendige Zuwendung erfahren haben, sollen hier eine zweite Chance bekommen.

Eines dieser Tiere war Kater Fritz. Kurz vor Weihnachten 2016 wurde er aus dem Tierheim Bochum geholt und von neuen Haltern aufgenommen. Jetzt – fast acht Jahre später – erreicht das Tierheim eine Nachricht aus dem neuen Zuhause von Fritz. Sie rührt die Pfleger zu Tränen.

Tierheim Bochum vermittelt Kater

Die neuen Halter erinnern sich noch genau an den 16. Dezember 2016. Sie waren schon fast wieder aus der Tierheim-Tür heraus, doch dann sagten sie sich: „Da ist doch noch der Fritz“… und damit war klar, dass sie das Tierheim nicht alleine verlassen würden.

Kater Fritz war damals sechs Jahre alt. Seit 2016 lebt er glücklich und zufrieden in seinem neuen Zuhause – wie die neuen Halter dem Bochumer Tierheim nun acht Jahre später berichten: „Mittlerweile hat er uns so um den Finger gewickelt, dass er tagsüber ins Schlafzimmer darf. Er ist mittlerweile ein Senior, auch medikamentenbedürftig, aber ihm geht’s gut. Er hat 100 Prozent Vertrauen zu uns und sobald er gekrault wird, was er liebt, geht die Schnurr-Anlage an.“

Die neuen Halter sind sich einig: „Es war die beste Entscheidung, ihn zu holen. Und das Klischee, was viele fälschlicherweise denken, Tiere aus dem Tierheim seien immer traumatisiert und böse, erfüllt er nicht. Wir würden immer wieder ein Tier aus dem Tierheim nehmen.“ Worte, die den Pflegern bestimmt ans Herz gehen!

Bochumer Tierheim muss schlimme Szenen verkraften

Eine willkommene, positive Nachricht für das Tierheim Bochum. Denn dort hatte man zuletzt schreckliche Szenen beobachten müssen. In der Nacht auf den 18. Oktober brachen zwei junge Männer ins Bochumer Tierheim ein, stahlen Geld, richteten große Sachschäden an.

