Tierheim Bochum öffnete Karton – der Inhalt verschlug den Mitarbeitern die Sprache

Das Jahr 2022 ist in seinen letzten Zügen. Grund genug, um auf die bewegendsten Geschichten des Jahres zurückzublicken. Eine davon hat sich Mitte Juli im Tierheim Bochum zugetragen.

Dort sind die Mitarbeiter eigentlich Kummer gewohnt. Beinahe täglich erleben die Pfleger im Tierheim Bochum tierische Schicksale. Mal sind es kleinere Dramen – mal größere. In diesem Fall jedoch platzte den Angestellten regelrecht die Hutschnur.

Tierheim Bochum platzt der Kragen: „Zum Sterben ausgesetzt“

Sie hatten gerade erst das Licht der Welt erblickt. Völlig hilflos und orientierungslos brauchten sie sie nichts anderes als die Fürsorge ihrer Mutter. Doch statt Geborgenheit mussten sie die Herzlosigkeit der Menschen erleben. Die Rede ist von sieben kleinen Kaninchenbabys, die im Juli einfach ausgesetzt wurden. In einem Karton am Straßenrand. Getrennt von ihrer Mutter. Aus dem Auge, aus dem Sinn.

„Manchmal fragt man sich im Tierschutz, was mit manchen Leuten nicht ganz in Ordnung ist?“, polterte das Tierheim Bochum. Mit Fassungslosigkeit versuchten sich die Mitarbeiter vorzustellen, wie es dazu kommen konnte. „Habt ihr einfach die Babys entrissen, wo ihr vorher schon nicht aufpassen konntet, dass das Muttertier nicht gedeckt wird?“, fragen sie anklagend.

Schicksal im Tierheim Bochum macht sprachlos: „Zum Kotzen“

Beim Anblick der hilflosen Geschöpfe nahmen Tierfreunde kein Blatt vor den Mund: „Einfach nur zum Kotzen so was“, schrieb eine unter dem Facebook-Post des Bochumer Tierheims. „Da fehlen einem die Worte“, kommentierte eine andere.

Nach dem ersten Schock hatte das Tierheim keine Zeit zu verlieren. Die Pfleger kümmerten sich liebevoll um die zurückgelassenen Tiere: „Unsere Päppelstelle wird alles tun, um diese 7 Zwerge am Leben zu erhalten“, hieß es. Wenig später konnten alle Beteiligten aufatmen: „Alle 7 sind agil und nehmen die Milch gut an.“ Aus der Ferne blieb Tierfreunden nichts anderes übrig, als die Daumen zu drücken – in diesem Fall und bei vielen weiteren Schicksalem, die das Tierheim Bochum in diesem Jahr abgefangen hat.