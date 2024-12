Tierheim Bochum vermittelt Hunde-Duo – ein Monat später trudelt die Nachricht ein

Diese Nachricht liest man gern! Immer wieder versucht das Tierheim Bochum, Vierbeiner an neue Besitzer zu vermitteln. Einige Fellnasen durchlitten ein schweres Schicksal, wurden misshandelt, vernachlässigt, gar ausgesetzt oder geschlagen. Umso schöner, was das Tierheim Bochum mit den vielen Fans auf Facebook teilt.

Denn manchmal ist trotz erfolgreicher Vermittlung nicht garantiert, dass sich Hund oder Katze bei neuen Besitzern wohlfühlt. Es kann sogar vorkommen, dass die Chemie doch nicht passt und das Tier wieder zurückgegeben wird. Nicht aber in diesem Fall aus Bochum!

Tierheim Bochum vermittelt Hunde-Duo

Zweifellos ist es nicht leicht, einen Hund zu vermitteln. Noch schwerer ist es aber, gleich ZWEI Hunde an den Mann oder die Frau zu kriegen. Das ist dem Tierheim Bochum gelungen – und ein Monat nach der geglückten Vermittlung meldet sich die neue Besitzer-Familie zu Wort, schreibt ans Tierheim eine Nachricht.

Das Social-Media-Team des Tierheims teilt den Inhalt mit den vielen Tierfreunden, zitiert: „Genau ein Monat ist es jetzt her, dass wir die beiden Schätze Picasso und Tinkerbell bei euch adoptiert haben. Wir sind immer noch so unfassbar glücklich über die beiden. Sie sind definitiv angekommen, lieben Spaziergänge, spielen und stundenlanges schlafen/kuscheln in einem. (…) Sie haben auch schon eine Hundefreundin gefunden. Gerade Tinkerbell orientiert sich extrem stark an ihr.“

Tierfreunde außer sich

Dazu teilt das Tierheim süße Fotos der beiden Vierbeiner, wie sie alles Mögliche machen. Die Begeisterung darüber lässt nicht lange auf sich warten, viele Tierfreunde kommentieren voller Freude. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Das ist ein super-süßes Pärchen. Toll!“

„Das zuckersüße Prinzenpaar hat so ein schönes Zuhause bekommen. Wunderschöne Bilder! Danke für das Teilen. Alles Gute weiter für die Mäuse und Familie.“

„Ist das schön, die beiden mal wieder zu sehen. Danke an die neuen Besitzer für die Bilder!“

„Sooooo schön!“

So goldig, die beiden!“

Bleibt zu hoffen, dass auch andere Fellnasen das Glück finden werden, das dem Duo widerfahren ist…