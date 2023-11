Tierheim Bochum öffnet Paket – der Inhalt sorgt für Gänsehaut

Wie ein Arbeitstag im Tierheim aussieht, kann man morgens nie genau sagen. Von Hunde-Notfällen bis hin zu herzzerreißenden Geschichten an der Tierheim-Tür kann ein Tag alles beinhalten. Die Mitarbeiter im Tierheim Bochum können davon ein Lied singen.

Doch neben all dem Leid und der Trauer, die Tier-Schicksale leider mit sich bringen, gibt es auch immer wieder Lichtblicke. Ergreifenden Geschichten, die nicht nur den Bewohnern des Bochumer Tierheims und den Streunern da draußen Hoffnung geben, sondern uns alle berühren. Eine solche inspirierende Geschichte hat sich jetzt im Tierheim Bochum ereignet.

Tierheim Bochum: Handgeschriebener Brief, der Hoffnung schenkt

Rund 350.000 Hunde warten jedes Jahr in deutschen Tierheimen auf eine zweite Chance. Ausgesetzte oder im Ausland misshandelte Hunde oder verstorbene Besitzer: Die Gründe, warum Hunde im Tierheim landen, sind so vielfältig wie die Tiere selbst. Viele dieser Hunde warten jahrelang in den Tierheimen auf eine neue Familie. Das wiederum bedeutet Arbeit für die Pflegenden. Denn im Tierheim gibt es kein Wochenende und keine Ferien. Tag und Nacht müssen die Hunde versorgt und beschäftigt werden. Eine Herkulesaufgabe. Umso schöner sind die Erfolgsgeschichten, die den Mitarbeitern des Tierheims Bochum zeigen, wofür sie das alles tun.

Jack Russell Terrier „Willy“ kann sich freuen: Am vergangenen Wochenende wurde er von seiner neuen Familie in Empfang genommen. Damit der Transport ins neue Zuhause gleich klappt, hat das Tierheim Bochum das passende Zubehör ausgeliehen. Geschirr, Halsband, Leine – alles, was man für einen reibungslosen Heimweg braucht. Echter Service vom Tierheim! Dafür bedankt sich die Familie ganz herzlich.

„(…) Sie waren so freundlich (…)“

In einem handgeschriebenen Brief richtet sich die Familie des neuen Vierbeiners ans Tierheim Bochum: „Wir haben unseren Jack-Russel-Terrier ‚Willy‘ am Samstag bei Ihnen abgeholt und Sie waren so freundlich, uns sein Halsband usw. erstmal mitzugeben. Vielen Dank nochmal dafür!!“.

Dem Vierbeiner soll es in seinem Zuhause auch schon prima gehen. Nur ein Fan von dem Wetter in NRW scheint er nicht zu sein: „Nur das Pipimachen im Regen draußen findet er doof.“

Zuspruch aus der Community

„Chapeau für alles was Euer Team möglich macht!“ kommentiert eine Nutzerin darunter und spricht damit vielen Menschen aus der Seele. Das Tierheim Bochum leistet Tag für Tag echte Heldentaten.