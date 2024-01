Tierheim Bochum: Familie nimmt Hund auf – dann beginnt das Drama: „Wir bangen um das Leben“

„Das muss endlich ein Ende haben“ – mit diesen deutlichen Worten meldet sich das Tierheim Bochum auf Facebook zu Wort.

Ihr Anliegen klingt dabei völlig selbstverständlich: „Informiert euch vor dem Hundekauf“ – ja klar, wer tut das denn bitte nicht? Nun, offenbar genug Leute. Sonst hätte das Tierheim Bochum weniger Sorgenfälle wie diesen kleinen Hundewelpen, der nun in Lebensgefahr schwebt.

Tierheim Bochum schildert schrecklichen Fall

Der Wunsch nach einem vierbeinigen Begleiter ist bei vielen Hunde-Fans so groß, dass sie alle möglichen Red Flags übersehen. Oh, der Welpe wurde im Ausland aus einer Tötungsstation gerettet? Natürlich will man ihm ein liebevolles Zuhause schenken. Doch das Tierheim Bochum warnt: „Die mitgebrachten Papiere oder ein Impfausweis lassen viele Menschen glauben, dass alles mit rechten Dingen läuft. Sie zahlen eine hohe Schutzgebühr, der Hund wird ‚geliefert‘ und kommt in die neue Familie, teils mit Kindern und/oder anderen Haustieren.“

Und dann passiert das Unausweichliche: Wenn herauskommt, dass der Vierbeiner nicht wie vorgeschrieben gegen Tollwut geimpft wurde, greift das Veterinäramt ein und bringt den Hund in die Tierheim-Quarantäne. Genauso erging es einem Welpen, der erst seit drei Tagen in Deutschland ist und nun im Bochumer Tierheim sitzt. Die kleine Hündin ist noch kein halbes Jahr alt, viel jünger als auf ihren Papieren beschrieben.

Welpe in Lebensgefahr

Sie war gerade erst bei ihrer neuen Familie angekommen, da wurde sie schon schwer krank. Blutiger Durchfall, Erbrechen – das Tierheim griff sofort ein. Mit Infusion und Wärmelampe sollte das erschöpfte Tierchen aufgepäppelt werden, doch die Untersuchungen brachten nur noch mehr Schreckliches ans Licht.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besorgniserregende Blutergebnisse, hochgradiger Wurmbefall, ein positiver Parvovirose-Test – alles auf einmal prasselte auf die kleine Hündin ein. „Der Hund befindet sich jetzt in der Tierklinik und wir bangen um das Leben dieser kleinen Hündin“, schreibt das Tierheim.

Die Familie, die einfach nur einen Hund in ihr liebevolles Zuhause aufnehmen wollte, ist nun zutiefst schockiert und kann nicht fassen, was mit diesem Welpen geschieht und bereits geschehen ist.

Mehr News:

Ein Grund mehr für das Tierheim, seinen Appell zu wiederholen: „Bitte informiert Euch vor der Anschaffung eines Hundes genau, auch über die Einreisebestimmungen! Wir stehen vor Anschaffung eines Hundes gern beratend zur Seite. Bitte drückt mit uns alle Daumen und Pfoten, dass die kleine Maus einen starken Lebenswillen hat und es schafft!“