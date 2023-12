Tierheim Bochum nimmt Hund auf, den keiner haben möchte – „Vermutlich wieder ein Weihnachtsgeschenk“

Tiere haben es nicht immer leicht. Während einige ein tolles Leben bei netten Menschen verbringen, werden andere eiskalt ausgesetzt oder es wird sich nicht vernünftig um sie gekümmert. Solche Tiere landen nicht selten letztendlich im Tierheim. So ist es auch in Bochum.

Nun wurde ein neuer Vierbeiner in das Tierheim Bochum gebracht. Das arme Tier hatte es offenbar nicht leicht und muss erstmal in dem Tierheim ankommen. Dann soll der Hund natürlich an neue Besitzer vermittelt werden.

Hund landet im Tierheim Bochum

Bei dem Umgang mit Tieren verhalten sich die Menschen sehr unterschiedlich. Bei den einen sind die Haustiere Familienangehörige, bei anderen werden sie sehr schlecht behandelt. Gerade während der Corona-Pandemie legten sich immer mehr Menschen Haustiere zu. Nachdem es keine Einschränkungen mehr gab, landeten diese nicht selten in den jeweiligen Tierheimen der Städte. Nun platzen viele aus allen Nähten und die Mitarbeiter müssen viele Strapazen auf sich nehmen, um das alles zu bewältigen.

Kurz vor Weihnachten ist schon zu befürchten, dass nach den Feiertagen noch mehr Tiere abgegeben werden, die als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum lagen, aber nicht gewollt sind. Im Tierheim Bochum hat man nun schon einen Neuzugang zu verzeichnen, der in einem Facebookpost vorgestellt wird.

Neuzugang im Tierheim Bochum

„Ein Neuzugang. Der Pekinese ist männlich und sechs Jahre alt. Er ist ein typischer ‚Ebaykauf‘ und wurde vermutlich mehrfach weiter gereicht (Anmerkung d. Red.: Hiermit ist vermutlich Kleinanzeigen und nicht Ebay gemeint, da dort keine Tiere verkauft werden dürfen). Nun ist er bei uns und darf erstmal ankommen. Wir berichten später noch zu ihm, wenn wir ihn besser kennenlernen konnten.“ Abgerundet wird der Facebookpost mit einem kurzen Video, in dem der Vierbeiner zu sehen ist.

Unter dem Post drücken viele Tierfreunde ihr Mitleid mit dem Hund aus. „Oh nein. Mir bricht jedes Mal das Herz, wenn ich sowas lese“, lautet beispielsweise der Kommentar einer Frau. Ein Mann schreibt: „Könnte wieder kotzen. Vermutlich wieder ein Weihnachtsgeschenk. Drück dir alle Daumen, dass du endlich ankommst kleine Maus.“ Bleibt zu hoffen, dass das Tierheim Bochum für den Vierbeiner nur eine Zwischenstation bleibt und er ein liebevolles Zuhause findet.