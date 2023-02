Tierheim Bochum sucht Zuhause für niedlichen Hund – er hat eine traurige Lebensgeschichte

Das Tierheim Bochum wird tagtäglich mit so einigen traurigen Schicksalen konfrontiert. Und auch der Fall von Hund Claire macht die Mitarbeiter betroffen.

Das Tierheim Bochum ist verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Zuhause für Bulldogge Claire! Die Hündin hat in ihrem jungen Alter von zwei Jahren bereits eine Menge erlebt. Auf seiner Webseite verfasste das Tierheim Bochum eine rührende Suchanzeige – geschrieben aus der Sicht von Claire.

Tierheim Bochum: Claire hat gesundheitliche Probleme

„Ich bin ein ganz besonderer Hund… und dies auf mehreren Ebenen! Ursprünglich bin ich aus dem Tierheim Berlin hier angereist. Leider bin ich ein Paradebeispiel für unkontrollierte Vermehrung und Qualzucht! Meine Geschwister hatten leider nicht so viel Glück… Ich nicht! Ich bin eine richtige Kämpferin und trotze meinen gesundheitlichen Problemen“, heißt es in der Such-Anzeige.

So habe Claire beispielsweise ein kaputtes Auge und Probleme mit dem Skelett. Auch psychisch habe sie das ein oder andere Defizit. „Ich bin also ein richtiger Notfall! Hier werde ich als Autist beschrieben, da ich mit vielen neuen und alltäglichen Dingen einfach überfordert bin. Für mich brauch man Geduld! Man muss mir langsam und geduldig die große Welt erklären. Über einen netten Hundefreund würde ich mich sehr freuen, da kann es auch mal passieren, dass ich aus meiner Haut fahre und mit ihm über die Wiese flitze. In mir steckt ein witziger, verspielter und nahezu alberner kleiner Hund – man muss ihn nur hervor locken.“

Tierheim Bochum: Geduld und Verständnis für Claire

Das Tierheim Bochum ist nun auf der Suche nach einem Bulldoggen-Liebhaber „mit Geduld und Verständnis.“ Zudem solle das neue Zuhause ebenerdig, einen Garten und einen „souveränen“ Zweithund haben. Solltest du jetzt Interesse an Claire haben, dann kommst du hier zu ihrer Anzeige.