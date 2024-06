Tierheim Bochum: Riesiges Paket steht vor der Tür – der Inhalt lässt Tränen fließen

Die Mitarbeiter des Tierheim Bochum erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale. Doch es gibt auch Lichtblicke, wie die Pfleger jetzt erfahren durften. Ein Moment ging ihnen jetzt besonders ans Herz. Plötzlich stand ein riesiges Paket vor der Tür! Es hatte einen besonderen Inhalt.

Tiere landen aus den unterschiedlichsten Gründen im Tierheim Bochum. Mal fehlt den Besitzern das Geld, um sich den Vierbeiner weiter leisten zu können, mal haben sie schlicht und einfach keine Lust mehr auf den Vierbeiner. Das Tierheim Bochum macht es sich dann zur Aufgabe, die Vierbeiner so schnell wie möglich in liebevolle Hände zu vermitteln.

Tierheim Bochum bekommt ein großes Geschenk

Im Fall von Hund Benji ist das hervorragend gelungen. Die Besitzer des Vierbeiners meldeten sich jetzt per Brief bei den Mitarbeitern des Tierheims – inklusive XXL-Präsentkorb! „Liebes Team, anbei der geliehene Maulkorb. Noch einmal vielen lieben Dank. Das Körbchen ist ganz neu, Benji mag es aber nicht. So denken wir, dass es sicher einen Vierbeiner gibt, der sich darüber freuen wird. Die anderen Kleinigkeiten sind auch für die Vierbeiner“, heißt es in dem handschriftlich verfassten Brief.

„Und es gibt auch Nervennahrung für die Zweibeiner, die wir bei Benji nicht brauchen. Noch einmal vielen Dank für unseren Schatz.“ Neben den rührenden Zeilen, dem geliehenen Maulkorb und dem ausrangierten Körbchen, haben die Besitzer von Benji zudem noch jede Menge Schokolade und Hundefutter in das Paket gepackt – eine wirklich rührende Geste!

Tierheim Bochum: Pfleger sind gerührt

„Wie lieb“, finden die Pfleger des Tierheim Bochum. Und in der Kommentarspalte unter dem Beitrag lassen die neuen Besitzer auch gleich ein Foto von Benji da. „Unser Schatz.“ Solch ein Zuhause kann man jedem Vierbeiner eigentlich nur wünschen.