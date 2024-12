Tierheim Bochum: Hässliche Szenen – „Feige und ohne Ehre“

Es ist die blinde Zerstörungswut gewesen. Am 17. Oktober verschafften sich zwei Männer Zugang zum Tierheim Bochum – und hinterließen eine Schneise der Verwüstung.

Die beiden Einbrecher durchsuchten nicht nur die Büroräume nach Wertgegenständen und ließen die Kaffeekasse mitgehen. Bilder von Überwachungskameras im Tierheim Bochum fingen auch ein, wie sie Türen und Fenster eintraten und Tierfutter auf dem Boden zerstreuten. Die Ermittlungen der Polizei Bochum liefen bislang ins Leere. Deshalb haben die Beamten jetzt Fotos der Verdächtigen veröffentlicht.

Tierheim Bochum: Kennst du diese Männer?

Nach Angaben der Ermittler ließen die beiden Einbrecher neben Bargeld auch zwei Autoschlüssel mitgehen. Die Polizei hat nun neben den Fotos auch Täterbeschreibungen veröffentlicht.

Tatverdächtiger 1:

dunkle Haare

hellblauer Jogginganzug der Marke Karl Kani

weiße Nike Airforce Sneaker

schwarze Bauchtasche

gelbe Gartenhandschuhe

Erkennst du diesen Mann? Foto: Polizei Bochum

Tatverdächtiger 2:

dunkle Haare

blaues Langarmshirt

Steppweste der Firma North Face

Jeanshose

schwarze Sneaker

gelbe Gartenhandschuhe

Kommt dir dieser Einbrecher bekannt vor? Foto: Polizei Bochum

Tierheim Bochum schäumt vor Wut: „Abgrundtief schlecht“

Das Tierheim Bochum ließ seiner Wut damals freien Lauf und bezeichnete die Aktion als „illegal, kriminell, unehrenhaft, feige, abgrundtief menschlich schlecht und letztendlich traurig.“ Ausgerechnet in einem Tierheim einzubrechen, wo Lebewesen ehrenamtlich geholfen werde, sei nicht weniger als „skrupellos, selbstsüchtig und … ach ja, feige und eben ohne Ehre“.

Die von den Kameras aufgezeichneten Gespräche der beiden Einbrecher ließen die Tierpfleger am Ende fassungslos zurück. Die Botschaft in Anlehnung an den Inhalt hätte deutlicher nicht sein können: „Digger, würden wir uns für euch schämen! Ihr beiden seid echt das Letzte!“ Die direkte Reaktion auf den Einbruch ließ dann allerdings wieder das Herz aller Beteiligten erwärmen. Mehr dazu hier >>>